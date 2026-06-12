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Μουντιάλ 2026, Ράφα Μπενίτεθ: «Ισπανία και Γαλλία έχουν τρομερό ταλέντο, δεν ξεγράφω την Γερμανία»
Μουντιάλ 2026, Ράφα Μπενίτεθ: «Ισπανία και Γαλλία έχουν τρομερό ταλέντο, δεν ξεγράφω την Γερμανία»
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για αυτά που περιμένει να δει στο Μουντιάλ 2026 και σημείωσε πως θα τον ενδιέφερε να δουλέψει σε εθνική ομάδα
Συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», μιλώντας σχεδόν αποκλειστικά αυτή τη φορά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 , παραχώρησε ο Ισπανός προπονητής Ράφα Μπενίτεθ
«Όταν οι ήπειροι συγκρούονται, πάντα ανακαλύπτεις κάτι. Φαντάζομαι ότι είναι το ίδιο και αυτή τη φορά. Οι υπερδυνάμεις δεν αποτυγχάνουν», είπε, πριν αναφερθεί στα δικά του φαβορί: «Η Γαλλία έχει μια εντυπωσιακή γκάμα ταλέντων, αναγκάστηκαν να αφήσουν μερικούς στην έδρα τους, είναι εκπληκτικό: Ντεμπελέ, Μπαρκόλα, Ντουέ, Τουράμ, Ολίζε και Μπαπέ. Έπειτα, υπάρχει η Ισπανία, για τους ίδιους λόγους, επειδή έχουν τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Νίκο Γουίλιαμς με μια υπέροχη μεσαία γραμμή των Πέντρι και Ρόντρι. Δεν μπορείς να αγνοήσεις τη Γερμανία, επειδή το παρελθόν μετράει, και ακόμη λιγότερο την Αγγλία του Μπέλιγχαμ ή του Σάκα, του Γκόρντον ή του Ράις».
Τι περιμένει άραγε; «Να δω καλό ποδόσφαιρο. Θα μου λείψει πολύ η Ιταλία, τόσο για μένα όσο και για το διεθνές ποδόσφαιρο. Είναι μια πληγή για όποιον αγαπάει αυτό το άθλημα».
Και συνέχισε: «Κανένα λογικό άτομο δεν θα αγνοούσε τις ομάδες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή έχει έναν τίτλο να υπερασπιστεί. Ο Μέσι βρίσκεται στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλό του, θα είναι 39 ετών, αλλά είναι ο Μέσι. Και υπάρχουν ήδη πολλά υποσχόμενοι παίκτες όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Και θα πρόσθετα τους Έντσο Φερνάντες, Σιμεόνε και Χουλιάν Άλβαρες. Έπειτα, υπάρχει η Βραζιλία του Αντσελότι: Ο Κάρλο είναι ένα ξεχωριστό άτομο, με το οποίο έχω μια υπέροχη σχέση, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη γνώμη μου. Η καριέρα του μιλάει από μόνη της. Μπορείς να τον εμπιστευτείς. Και ο Βινίσιους και ο Ραφίνια είναι εγγύηση».
Ποια θα είναι η έκπληξη; «Το Μαρόκο με κάνει να σκέφτομαι. Με ενδιαφέρουν οι Χάλααντ και Έντεγκααρντ της Νορβηγίας. Αλλά θέλουμε να μιλήσουμε για τη Σενεγάλη, με τον "δικό μου" Κουλιμπαλί; Και πώς μπορείς να αγνοήσεις την Ολλανδία, η οποία έχει τουλάχιστον έναν διεθνή ηγέτη σε κάθε τομέα: τον Φαν Ντάικ στην άμυνα, τον Ράιντερς, τον Ντε Γιονγκ και τον Γκράβενμπερχ στη μεσαία γραμμή, τον Ντάμφρις στην πτέρυγα και τον Μάλεν στην επίθεση. Θα έλεγα ότι έχουν ποιότητα, όπως και η Πορτογαλία, και αξίζει να την απολαύσεις. Είναι δύσκολο να μην αναφέρω τόσες πολλές, να μην σκεφτώ τις ασιατικές ομάδες, την Ιαπωνία..."
Έχει κάποιους προπονητές που εστιάζει την προσοχή του: «Τον Αντσελότι, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον Ντε λα Φουέντε και τον Κούμαν. Μου αρέσει να μελετώ προπονητές και παίκτες. Ο Αντσελότι είναι πηγή έμπνευσης. Ο Κούμαν έχει τη δική του Ολλανδία και μια ισχυρή προσωπικότητα. Ο Τούχελ θέλει να διατηρήσει την Αγγλία στο υψηλότερο επίπεδο, και αυτό ισχύει και για τους Ντε λα Φουέντε και Ντεσάν»
Αλλά και στους παίκτες που θα λείψουν: «Πολύ εύκολο: Ο Κβαρατσκελία πρώτα και κύρια. Και μετά ο Όσιμεν, και όχι επειδή η Νάπολι αντιπροσωπεύει ένα αληθινό συναίσθημα για μένα. Αλλά μετά πρέπει να προσθέσω τον Ζιελίνσκι και τον Λεβαντόφσκι, έναν από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών.»
Και κατέληξε μιλώντας για το μέλλον του: «Με ενδιαφέρει σίγουρα η προοπτική μίας εθνικής ομάδας. Αλλά χρειάζονται σοβαρά έργα, μια ισχυρή προσωπικότητα και σαφήνεια για να πετύχει κανείς. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε βάθος, με τη συμμετοχή των δομών, συμπεριλαμβανομένων των πρωταθλημάτων.»
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
«Όταν οι ήπειροι συγκρούονται, πάντα ανακαλύπτεις κάτι. Φαντάζομαι ότι είναι το ίδιο και αυτή τη φορά. Οι υπερδυνάμεις δεν αποτυγχάνουν», είπε, πριν αναφερθεί στα δικά του φαβορί: «Η Γαλλία έχει μια εντυπωσιακή γκάμα ταλέντων, αναγκάστηκαν να αφήσουν μερικούς στην έδρα τους, είναι εκπληκτικό: Ντεμπελέ, Μπαρκόλα, Ντουέ, Τουράμ, Ολίζε και Μπαπέ. Έπειτα, υπάρχει η Ισπανία, για τους ίδιους λόγους, επειδή έχουν τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Νίκο Γουίλιαμς με μια υπέροχη μεσαία γραμμή των Πέντρι και Ρόντρι. Δεν μπορείς να αγνοήσεις τη Γερμανία, επειδή το παρελθόν μετράει, και ακόμη λιγότερο την Αγγλία του Μπέλιγχαμ ή του Σάκα, του Γκόρντον ή του Ράις».
Τι περιμένει άραγε; «Να δω καλό ποδόσφαιρο. Θα μου λείψει πολύ η Ιταλία, τόσο για μένα όσο και για το διεθνές ποδόσφαιρο. Είναι μια πληγή για όποιον αγαπάει αυτό το άθλημα».
Και συνέχισε: «Κανένα λογικό άτομο δεν θα αγνοούσε τις ομάδες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή έχει έναν τίτλο να υπερασπιστεί. Ο Μέσι βρίσκεται στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλό του, θα είναι 39 ετών, αλλά είναι ο Μέσι. Και υπάρχουν ήδη πολλά υποσχόμενοι παίκτες όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Και θα πρόσθετα τους Έντσο Φερνάντες, Σιμεόνε και Χουλιάν Άλβαρες. Έπειτα, υπάρχει η Βραζιλία του Αντσελότι: Ο Κάρλο είναι ένα ξεχωριστό άτομο, με το οποίο έχω μια υπέροχη σχέση, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη γνώμη μου. Η καριέρα του μιλάει από μόνη της. Μπορείς να τον εμπιστευτείς. Και ο Βινίσιους και ο Ραφίνια είναι εγγύηση».
Ποια θα είναι η έκπληξη; «Το Μαρόκο με κάνει να σκέφτομαι. Με ενδιαφέρουν οι Χάλααντ και Έντεγκααρντ της Νορβηγίας. Αλλά θέλουμε να μιλήσουμε για τη Σενεγάλη, με τον "δικό μου" Κουλιμπαλί; Και πώς μπορείς να αγνοήσεις την Ολλανδία, η οποία έχει τουλάχιστον έναν διεθνή ηγέτη σε κάθε τομέα: τον Φαν Ντάικ στην άμυνα, τον Ράιντερς, τον Ντε Γιονγκ και τον Γκράβενμπερχ στη μεσαία γραμμή, τον Ντάμφρις στην πτέρυγα και τον Μάλεν στην επίθεση. Θα έλεγα ότι έχουν ποιότητα, όπως και η Πορτογαλία, και αξίζει να την απολαύσεις. Είναι δύσκολο να μην αναφέρω τόσες πολλές, να μην σκεφτώ τις ασιατικές ομάδες, την Ιαπωνία..."
Έχει κάποιους προπονητές που εστιάζει την προσοχή του: «Τον Αντσελότι, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον Ντε λα Φουέντε και τον Κούμαν. Μου αρέσει να μελετώ προπονητές και παίκτες. Ο Αντσελότι είναι πηγή έμπνευσης. Ο Κούμαν έχει τη δική του Ολλανδία και μια ισχυρή προσωπικότητα. Ο Τούχελ θέλει να διατηρήσει την Αγγλία στο υψηλότερο επίπεδο, και αυτό ισχύει και για τους Ντε λα Φουέντε και Ντεσάν»
Αλλά και στους παίκτες που θα λείψουν: «Πολύ εύκολο: Ο Κβαρατσκελία πρώτα και κύρια. Και μετά ο Όσιμεν, και όχι επειδή η Νάπολι αντιπροσωπεύει ένα αληθινό συναίσθημα για μένα. Αλλά μετά πρέπει να προσθέσω τον Ζιελίνσκι και τον Λεβαντόφσκι, έναν από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών.»
Και κατέληξε μιλώντας για το μέλλον του: «Με ενδιαφέρει σίγουρα η προοπτική μίας εθνικής ομάδας. Αλλά χρειάζονται σοβαρά έργα, μια ισχυρή προσωπικότητα και σαφήνεια για να πετύχει κανείς. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε βάθος, με τη συμμετοχή των δομών, συμπεριλαμβανομένων των πρωταθλημάτων.»
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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