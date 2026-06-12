Μουντιάλ 2026, Ράφα Μπενίτεθ: «Ισπανία και Γαλλία έχουν τρομερό ταλέντο, δεν ξεγράφω την Γερμανία»

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για αυτά που περιμένει να δει στο Μουντιάλ 2026 και σημείωσε πως θα τον ενδιέφερε να δουλέψει σε εθνική ομάδα