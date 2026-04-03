Ο Τζέι Ντι Βανς στην Ουγγαρία πριν τις εκλογές για να στηρίξει Όρμπαν
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επισκέπτεται τη Βουδαπέστη λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες κάλπες της 12ης Απριλίου, εκφράζοντας στήριξη στον εθνικιστή πρωθυπουργό
Ο Τζέι Ντι Βανς θα επισκεφθεί την Τρίτη 7η και την Τετάρτη 8η Απριλίου την Ουγγαρία, όπου θα συναντηθεί με τον Βίκτορ Όρμπαν, λίγα 24ωρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές που θα κρίνουν την τύχη του εθνικιστή λαϊκιστή πρωθυπουργού, μέγα συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το γραφείο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.
Θα τον συνοδεύσει η σύζυγός του και σχεδιάζει να εκφωνήσει ομιλία για την «πλούσια σχέση ανάμεσα στην Ουγγαρία και τις ΗΠΑ», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.
Ο συντηρητικός πολιτικός, 41 ετών, η φιλοδοξία του οποίου δεν κρύβεται, συγκαταλέγεται στους πιο επιθετικούς επικριτές κεντρώων και προοδευτικών κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους πιο θερμούς υποστηρικτές ευρωπαϊκών παρατάξεων της άκρας δεξιάς στην αμερικανική κυβέρνηση.
Η επίσκεψή του στην Ουγγαρία για να υποστηρίξει τον πρωθυπουργό της ανακοινώνεται στην τελική ευθεία της κούρσας ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου.
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, στην εξουσία 16 χρόνια, χάρη στις προνομιακές σχέσεις που καλλιέργησε με τη Μόσχα, ωφελείται, υποστηρίζουν αναλυτές κι αντίπαλοί του, από δημόσια και μυστική ρωσική βοήθεια για να αυξήσει τις πιθανότητές του να επανεκλεγεί.
Κοινοβουλευτικοί του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφραζαν ανησυχία προχθές για τον «τοξικό» χαρακτήρα της προεκλογικής εκστρατείας και την «εμπρηστική προπαγάνδα» του εθνικιστή λαϊκιστή πρωθυπουργού, ο οποίος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με εντεινόμενη δυσαρέσκεια για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ουγγαρία.
Πίσω στις δημοσκοπήσεις, που φέρουν επικρατέστερο νικητή τον επικεφαλής αντιπολιτευόμενης παράταξης της δεξιάς, τον Πέτερ Μάγκιαρ, ο πρωθυπουργός Όρμπαν βάζει στο στόχαστρό του ειδικά την ΕΕ και την Ουκρανία.
Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του ήρθαν σε ρήξη με τη διπλωματική παράδοση που ήθελε τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν συγκρατημένα και επιφυλακτικά εκλογικές αναμετρήσεις στο εξωτερικό.
Η Ουάσιγκτον παίρνει ρητά και σθεναρά θέση υπέρ πολιτικών που θεωρεί συμμάχους ή συμβατούς με τις πολιτικές, ιδεολογικές και διπλωματικές προτεραιότητές της.
Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε μόλις πριν από μερικές εβδομάδες τη Βουδαπέστη κι ευχήθηκε «επιτυχία» στον ούγγρο πρωθυπουργό.
Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ τον ύμνησε τον Φεβρουάριο, μιλώντας για «αληθινά ισχυρό» ηγέτη με «αποδεδειγμένη» ικανότητα να «επιτυγχάνει καταπληκτικά αποτελέσματα».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
