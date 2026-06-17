Άγρια επίθεση στην Τουρκία: Του έστησε ενέδρα και τον πυροβόλησε τρεις φορές ενώ κουβαλούσε τούρτα γενεθλίων, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Επίθεση Αττάλεια Πυροβολισμοί Δράστης Θύμα

Άγρια επίθεση στην Τουρκία: Του έστησε ενέδρα και τον πυροβόλησε τρεις φορές ενώ κουβαλούσε τούρτα γενεθλίων, δείτε βίντεο

Δράστης και θύμα φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές - Αυτόπτης μάρτυρας στην επίθεση η σύζυγος του άνδρα που τραυματίστηκε βαρύτατα από τους πυροβολισμούς

Άγρια επίθεση στην Τουρκία: Του έστησε ενέδρα και τον πυροβόλησε τρεις φορές ενώ κουβαλούσε τούρτα γενεθλίων, δείτε βίντεο
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Θύμα άγριας επίθεσης που τον άφησε βαρύτατα τραυματισμένο έπεσε ένας άνδρας στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο Μεχμέτ Καντίρ Εργκεντσί να επιστρέφει στο αυτοκίνητό του έχοντας μόλις παραλάβει μια τούρτα γενεθλίων.

Τη στιγμή, όμως, που πλησιάζει το αυτοκίνητό του εμφανίζεται ένας άνδρας με καπέλο τζόκεϊ, ο οποίος τον πυροβολεί από μικρή απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές.

Αφού, δε, ο Εργκεντσί προσπάθησε να αντιδράσει και έπεσε στο οδόστρωμα, ο δράστης ο οποίος είχε ξεκινήσει να φεύγει, επέστρεψε και πυροβόλησε εκ νέου σχεδόν εξ επαφής το θύμα του.



Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου του θύματος, η οποία όταν είδε τον άνδρα της να πέφτει από τα πυρά, βγήκε από το όχημα και προσπάθησε να καταδιώξει τον δράστη, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, ο αγνώστων στοιχείων ακόμα δράστης είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα.
6 ΣΧΟΛΙΑ

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