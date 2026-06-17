Σταθεροποιείται το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, πρώτη εξαγωγή αργού από την Τεχεράνη
Σταθεροποιείται το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, πρώτη εξαγωγή αργού από την Τεχεράνη
Το Brent κινείται στα 79 δολάρια μετά τη βουτιά των προηγούμενων ημερών, ενώ οι επενδυτές περιμένουν λεπτομέρειες για τα Στενά του Ορμούζ - Το δύσκολο έργο της αποναρκοθέτησης και οι επιφυλάξεις του Ισραήλ
Με πιο συγκρατημένες κινήσεις συνεχίζουν οι ασιατικές αγορές μετά το αρχικό ράλι που προκάλεσε η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Το πετρέλαιο σταθεροποιείται σε χαμηλότερα επίπεδα, με το Brent να διαπραγματεύεται γύρω στα 79,4 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI κοντά στα 76,5 δολάρια, ενώ η πρώτη εξαγωγή ιρανικού αργού έπειτα από δύο μήνες ενισχύει τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών.
Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, περιμένοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συμφωνίας και την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.
Ωστόσο, η εικόνα της Τετάρτης είναι πιο ισορροπημένη. Οι αγορές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, αλλά με σαφώς ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με το αρχικό κύμα αισιοδοξίας. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας και στο κατά πόσο η αποκλιμάκωση θα αποδειχθεί μόνιμη.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei διατήρησε θετικό πρόσημο, ενώ οι κινεζικές αγορές κινήθηκαν μεικτά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τόσο τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και τα ασθενέστερα στοιχεία για τη βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας.
Το Brent ενισχύεται κατά 0,6%, στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει αντίστοιχη άνοδο 0,6%, στα 76,53 δολάρια.
Η μικρή αυτή ανάκαμψη ακολουθεί δύο διαδοχικές συνεδριάσεις έντονων απωλειών. Τόσο το Brent όσο και το WTI υποχώρησαν περίπου 5% την Τρίτη, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν ότι η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν θα επιτρέψει την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την επιστροφή περισσότερων ποσοτήτων πετρελαίου στη διεθνή αγορά.
«Οι αγορές πετρελαίου υποχώρησαν λόγω των προσδοκιών ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν μετά τη συμφωνία ειρήνης, όμως οι επενδυτές απέφυγαν περαιτέρω ρευστοποιήσεις εν αναμονή περισσότερων λεπτομερειών», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment, Χιρογιούκι Κικούκαβα.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι το αμερικανικό αργό WTI ενδέχεται να παραμείνει ιδιαίτερα ευμετάβλητο, κινούμενο έως και 10 δολάρια πάνω ή κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι.
Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης TankerTrackers, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
Βάσει δεδομένων παρακολούθησης που επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων, τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλοιων (NITC) πέρασαν τη γραμμή του αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται η πρώτη απτή ένδειξη ότι η συμφωνία αρχίζει να παράγει οικονομικά αποτελέσματα, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταδιακή αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μετά την επίσημη υπογραφή της θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επανεκκινήσει πλήρως τις πωλήσεις πετρελαίου.
Το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, επεκτείνει για ακόμη 60 ημέρες την εύθραυστη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη διευθέτηση.
Βάσει των πληροφοριών που έχουν γίνει γνωστές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν ουσιαστικά παραλύσει μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αρχικά ότι η θαλάσσια οδός έχει ήδη ανοίξει, ωστόσο αργότερα διευκρίνισε ότι η πλήρης επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί μετά την τελετή υπογραφής στη Γενεύη την Παρασκευή.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζητεί από το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες που φέρεται να έχει τοποθετήσει στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα.
Σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου, η Τεχεράνη καλείται να προχωρήσει στην πλήρη αποναρκοθέτηση και να απομακρύνει κάθε εμπόδιο που επηρεάζει την κυκλοφορία των πλοίων.
Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι η κυκλοφορία θα μπορούσε να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς μέσα σε περίπου 30 ημέρες, εφόσον το Ιράν κινηθεί άμεσα.
Ωστόσο, ο ανώτερος μηχανικός του RAND Corporation, Σκοτ Σάβιτς, προειδοποίησε ότι η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.
«Το Ιράν είναι πολύ αποτελεσματικό στην τοποθέτηση ναρκών, όμως η εξουδετέρωση και απομάκρυνσή τους αποτελεί μια εντελώς διαφορετική επιχείρηση», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, η αποναρκοθέτηση απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένο εξοπλισμό και σημαντικούς οικονομικούς πόρους, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι η Τεχεράνη διαθέτει ακριβή στοιχεία για όλες τις θέσεις όπου έχουν τοποθετηθεί νάρκες.
Η Ουάσιγκτον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής εάν διαπιστωθούν καθυστερήσεις από την ιρανική πλευρά.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των ναρκών, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζουν πλέον τις περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί.
Η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι ακόμη και η απομάκρυνση περιορισμένου αριθμού ναρκών σε κρίσιμα σημεία θα μπορούσε να επιτρέψει τη δημιουργία ασφαλών θαλάσσιων διαδρόμων και να επιταχύνει την επιστροφή της εμπορικής ναυσιπλοΐας.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κρατήσει αποστάσεις τόσο από την εκεχειρία του Απριλίου όσο και από τη νέα αμερικανοϊρανική συμφωνία, δημιουργώντας ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητά της.
Την Τρίτη, ισραηλινά drones πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον τριών οχημάτων στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε μάλιστα σε μια σπάνια δημόσια επίπληξη των ισραηλινών στρατιωτικών ενεργειών.
Δημοσκόπηση της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan δείχνει ότι μόλις το 18% των πολιτών στηρίζει τη συμφωνία, ενώ το 55% δηλώνει αντίθετο.
Παράλληλα, περίπου το 70% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι εξακολουθεί να θεωρεί το Ιράν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Στην Κίνα, η επεξεργασία αργού πετρελαίου υποχώρησε κατά 9,1% τον Μάιο σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων ετών, ένδειξη ότι τα διυλιστήρια άρχισαν να χρησιμοποιούν αποθέματα που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 8,3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου, σημαντικά περισσότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών για μείωση 4,6 εκατομμυρίων βαρελιών.
Οι αγορές αναμένουν πλέον τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την επόμενη κίνηση των τιμών.
Μέχρι τότε, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά την πορεία των εξαγωγών του Ιράν, τις εξελίξεις γύρω από την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ και τις πολιτικές αντιδράσεις στη Μέση Ανατολή.
Προς το παρόν, η εικόνα δείχνει ότι η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει μεγάλο μέρος της αποκλιμάκωσης. Για τον λόγο αυτό, το πετρέλαιο δεν συνεχίζει την απότομη πτώση των προηγούμενων ημερών, αλλά σταθεροποιείται κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για το Brent, ενώ οι ασιατικές αγορές διατηρούν το θετικό πρόσημο χωρίς να επαναλαμβάνουν το αρχικό ράλι.
Το πετρέλαιο σταθεροποιείται σε χαμηλότερα επίπεδα, με το Brent να διαπραγματεύεται γύρω στα 79,4 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI κοντά στα 76,5 δολάρια, ενώ η πρώτη εξαγωγή ιρανικού αργού έπειτα από δύο μήνες ενισχύει τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών.
Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, περιμένοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συμφωνίας και την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.
Πιο ήπιες κινήσεις μετά το αρχικό ράλιΗ συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν προκάλεσε ισχυρή ανοδική αντίδραση στα χρηματιστήρια της Ασίας τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου και μείωση των πιέσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
Ωστόσο, η εικόνα της Τετάρτης είναι πιο ισορροπημένη. Οι αγορές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, αλλά με σαφώς ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με το αρχικό κύμα αισιοδοξίας. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας και στο κατά πόσο η αποκλιμάκωση θα αποδειχθεί μόνιμη.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei διατήρησε θετικό πρόσημο, ενώ οι κινεζικές αγορές κινήθηκαν μεικτά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τόσο τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και τα ασθενέστερα στοιχεία για τη βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας.
Το πετρέλαιο ανακάμπτει μετά από διήμερη βουτιάΟι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς υψηλότερα, ανακτώντας μέρος των μεγάλων απωλειών των προηγούμενων ημερών.
Το Brent ενισχύεται κατά 0,6%, στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI καταγράφει αντίστοιχη άνοδο 0,6%, στα 76,53 δολάρια.
Η μικρή αυτή ανάκαμψη ακολουθεί δύο διαδοχικές συνεδριάσεις έντονων απωλειών. Τόσο το Brent όσο και το WTI υποχώρησαν περίπου 5% την Τρίτη, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν ότι η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν θα επιτρέψει την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την επιστροφή περισσότερων ποσοτήτων πετρελαίου στη διεθνή αγορά.
«Οι αγορές πετρελαίου υποχώρησαν λόγω των προσδοκιών ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν μετά τη συμφωνία ειρήνης, όμως οι επενδυτές απέφυγαν περαιτέρω ρευστοποιήσεις εν αναμονή περισσότερων λεπτομερειών», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment, Χιρογιούκι Κικούκαβα.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι το αμερικανικό αργό WTI ενδέχεται να παραμείνει ιδιαίτερα ευμετάβλητο, κινούμενο έως και 10 δολάρια πάνω ή κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι.
Η πρώτη εξαγωγή ιρανικού αργού μετά από δύο μήνεςΣημαντική εξέλιξη για την αγορά ενέργειας αποτελεί η πρώτη εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες.
Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης TankerTrackers, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
Βάσει δεδομένων παρακολούθησης που επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων, τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλοιων (NITC) πέρασαν τη γραμμή του αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται η πρώτη απτή ένδειξη ότι η συμφωνία αρχίζει να παράγει οικονομικά αποτελέσματα, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταδιακή αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Οι όροι της συμφωνίαςΠερισσότερες λεπτομέρειες για το πλαίσιο της συμφωνίας άρχισαν να γίνονται γνωστές την Τρίτη.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μετά την επίσημη υπογραφή της θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επανεκκινήσει πλήρως τις πωλήσεις πετρελαίου.
Το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, επεκτείνει για ακόμη 60 ημέρες την εύθραυστη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο, ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη διευθέτηση.
Βάσει των πληροφοριών που έχουν γίνει γνωστές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν ουσιαστικά παραλύσει μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.
Το δύσκολο έργο της αποναρκοθέτησηςΠαρά τη συμφωνία, η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένει αβέβαιη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αρχικά ότι η θαλάσσια οδός έχει ήδη ανοίξει, ωστόσο αργότερα διευκρίνισε ότι η πλήρης επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί μετά την τελετή υπογραφής στη Γενεύη την Παρασκευή.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζητεί από το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες που φέρεται να έχει τοποθετήσει στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα.
Σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου, η Τεχεράνη καλείται να προχωρήσει στην πλήρη αποναρκοθέτηση και να απομακρύνει κάθε εμπόδιο που επηρεάζει την κυκλοφορία των πλοίων.
Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι η κυκλοφορία θα μπορούσε να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς μέσα σε περίπου 30 ημέρες, εφόσον το Ιράν κινηθεί άμεσα.
Ωστόσο, ο ανώτερος μηχανικός του RAND Corporation, Σκοτ Σάβιτς, προειδοποίησε ότι η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.
«Το Ιράν είναι πολύ αποτελεσματικό στην τοποθέτηση ναρκών, όμως η εξουδετέρωση και απομάκρυνσή τους αποτελεί μια εντελώς διαφορετική επιχείρηση», ανέφερε.
Όπως εξήγησε, η αποναρκοθέτηση απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένο εξοπλισμό και σημαντικούς οικονομικούς πόρους, ενώ δεν είναι βέβαιο ότι η Τεχεράνη διαθέτει ακριβή στοιχεία για όλες τις θέσεις όπου έχουν τοποθετηθεί νάρκες.
Η Ουάσιγκτον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής εάν διαπιστωθούν καθυστερήσεις από την ιρανική πλευρά.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των ναρκών, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζουν πλέον τις περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί.
Η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι ακόμη και η απομάκρυνση περιορισμένου αριθμού ναρκών σε κρίσιμα σημεία θα μπορούσε να επιτρέψει τη δημιουργία ασφαλών θαλάσσιων διαδρόμων και να επιταχύνει την επιστροφή της εμπορικής ναυσιπλοΐας.
Το Ισραήλ διατηρεί επιφυλάξειςΠαρά τη θετική αντίδραση των αγορών, το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τη συμφωνία.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κρατήσει αποστάσεις τόσο από την εκεχειρία του Απριλίου όσο και από τη νέα αμερικανοϊρανική συμφωνία, δημιουργώντας ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητά της.
Την Τρίτη, ισραηλινά drones πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον τριών οχημάτων στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε μάλιστα σε μια σπάνια δημόσια επίπληξη των ισραηλινών στρατιωτικών ενεργειών.
Δημοσκόπηση της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan δείχνει ότι μόλις το 18% των πολιτών στηρίζει τη συμφωνία, ενώ το 55% δηλώνει αντίθετο.
Παράλληλα, περίπου το 70% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι εξακολουθεί να θεωρεί το Ιράν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Η Κίνα και τα αμερικανικά αποθέματα στο επίκεντροΟι επενδυτές παρακολουθούν στενά και τα νεότερα στοιχεία για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου.
Στην Κίνα, η επεξεργασία αργού πετρελαίου υποχώρησε κατά 9,1% τον Μάιο σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων ετών, ένδειξη ότι τα διυλιστήρια άρχισαν να χρησιμοποιούν αποθέματα που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 8,3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου, σημαντικά περισσότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών για μείωση 4,6 εκατομμυρίων βαρελιών.
Οι αγορές αναμένουν πλέον τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την επόμενη κίνηση των τιμών.
Οι αγορές περιμένουν τη ΓενεύηΗ επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στη Γενεύη την Παρασκευή θεωρείται το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για τις αγορές.
Μέχρι τότε, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά την πορεία των εξαγωγών του Ιράν, τις εξελίξεις γύρω από την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ και τις πολιτικές αντιδράσεις στη Μέση Ανατολή.
Προς το παρόν, η εικόνα δείχνει ότι η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει μεγάλο μέρος της αποκλιμάκωσης. Για τον λόγο αυτό, το πετρέλαιο δεν συνεχίζει την απότομη πτώση των προηγούμενων ημερών, αλλά σταθεροποιείται κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για το Brent, ενώ οι ασιατικές αγορές διατηρούν το θετικό πρόσημο χωρίς να επαναλαμβάνουν το αρχικό ράλι.
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