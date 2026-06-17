Σταθεροποιείται το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, πρώτη εξαγωγή αργού από την Τεχεράνη

Το Brent κινείται στα 79 δολάρια μετά τη βουτιά των προηγούμενων ημερών, ενώ οι επενδυτές περιμένουν λεπτομέρειες για τα Στενά του Ορμούζ - Το δύσκολο έργο της αποναρκοθέτησης και οι επιφυλάξεις του Ισραήλ