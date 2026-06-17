Μυστικές μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο: Έτσι «έσπαγαν» οι ΗΠΑ τον ιρανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, εικόνες από δορυφόρο

Με τεχνική που χρησιμοποιεί το Ιράν για να παρακάμπτει τις κυρώσεις, οι ΗΠΑ συντόνισαν, μέσω ΗΑΕ και Ομάν, την έξοδο άνω των 90 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο - Στην επιχείρηση φέρεται να συμμετείχε και το ελικόπτερο Apache που κατέρριψαν οι Ιρανοί