Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσέγγιση σε αεροδρόμιο του Τέξας, βίντεο από τον απεγκλωβισμό των επιβατών

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη συντριβή - Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Μεξικό προς το Λαρέντο – Διασώστες έσπασαν το παράθυρο του πιλοτηρίου για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες