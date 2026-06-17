Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσέγγιση σε αεροδρόμιο του Τέξας, βίντεο από τον απεγκλωβισμό των επιβατών
ΚΟΣΜΟΣ
Τέξας Συντριβή αεροσκάφους

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσέγγιση σε αεροδρόμιο του Τέξας, βίντεο από τον απεγκλωβισμό των επιβατών

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη συντριβή - Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Μεξικό προς το Λαρέντο – Διασώστες έσπασαν το παράθυρο του πιλοτηρίου για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσέγγιση σε αεροδρόμιο του Τέξας, βίντεο από τον απεγκλωβισμό των επιβατών
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στο Τέξας, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna 680 Citation Latitude συνετρίβη κατά τη διαδικασία προσέγγισης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λαρέντο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Κάμπος στο Μεξικό και βρισκόταν στο τελικό στάδιο της πτήσης του, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σε εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, διασώστες διακρίνονται να σπάνε το παράθυρο του πιλοτηρίου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του αεροσκάφους και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Δείτε βίντεο:



Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα. Από τη συντριβή ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ οι υπόλοιποι πέντε απεγκλωβίστηκαν και διασώθηκαν.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

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