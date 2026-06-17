Φύκια αντί για γαλάζια νερά στην πισίνα του Μνημείου Λίνκολν μετά την ανακαίνιση των 16 εκατ. δολαρίων, δείτε βίντεο

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του έργου, η εμβληματική δεξαμενή απέκτησε κιτρινοπράσινο χρώμα λόγω εκτεταμένης ανάπτυξης φυκιών





Το κόστος της ανακαίνισης της εμβληματικής δεξαμενής ανήλθε σε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία συμβάσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει το σχέδιο ανακατασκευής τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι το μνημείο δεχόταν συχνά παράπονα για την εικόνα του, αλλά και για προβλήματα διαρροών.







Οι εργασίες περιλάμβαναν αμμοβολή, στεγανοποίηση, επισκευές και επαναβαφή του πυθμένα, ο οποίος απέκτησε σκούρες μπλε αποχρώσεις που παραπέμπουν στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.



Ωστόσο, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του έργου, μεγάλες επιφάνειες της δεξαμενής απέκτησαν κιτρινοπράσινο χρώμα λόγω της ανάπτυξης φυκιών.







Το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τη δεξαμενή εδώ και έναν αιώνα Παρά την αρνητική εικόνα που δημιουργήθηκε, ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο.



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Σύμφωνα με τον ειδικό στη συντήρηση πισινών Κοτσίζ Γουάνζερ, η δεξαμενή τροφοδοτείται με φυσικό νερό από την παλιρροιακή λεκάνη της περιοχής, η οποία συχνά παρουσιάζει προβλήματα ποιότητας.



Όπως εξηγεί, το νερό αυτό ευνοεί την ανάπτυξη φυκιών, ενώ το σκούρο μπλε χρώμα που επιλέχθηκε για τον πυθμένα αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού και δημιουργεί ακόμη πιο ευνοϊκές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό τους.



Απρόβλεπτο πρόβλημα αντιμετωπίζει η ανακαινισμένη Πισίνα Αντανάκλασης ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το Μνημείο Ουάσινγκτον , καθώς λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αξίας περίπου 16 εκατομμυρίων δολαρίων, μεγάλα τμήματά της καλύφθηκαν από φύκια . Το φαινόμενο αλλοιώνει την εικόνα που επιδίωκε να δημιουργήσει η κυβέρνηση Τραμπ στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας εξωραϊσμού της αμερικανικής πρωτεύουσας ενόψει της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών.Το κόστος της ανακαίνισης της εμβληματικής δεξαμενής ανήλθε σε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία συμβάσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει το σχέδιο ανακατασκευής τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι το μνημείο δεχόταν συχνά παράπονα για την εικόνα του, αλλά και για προβλήματα διαρροών.Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχε αναφέρει ότι η δεξαμενή έχανε περίπου 16 εκατομμύρια γαλόνια νερού ετησίως, γεγονός που κατέστησε αναγκαίες εκτεταμένες παρεμβάσεις.Οι εργασίες περιλάμβαναν αμμοβολή, στεγανοποίηση, επισκευές και επαναβαφή του πυθμένα, ο οποίος απέκτησε σκούρες μπλε αποχρώσεις που παραπέμπουν στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.Ωστόσο, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του έργου, μεγάλες επιφάνειες της δεξαμενής απέκτησαν κιτρινοπράσινο χρώμα λόγω της ανάπτυξης φυκιών.Παρά την αρνητική εικόνα που δημιουργήθηκε, ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο.Η Πισίνα Αντανάκλασης αντιμετωπίζει ανάλογες δυσκολίες από την κατασκευή της πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Πρόκειται για μια υδάτινη έκταση μεγαλύτερη από δέκα ολυμπιακές πισίνες, γεγονός που καθιστά τη συντήρησή της ιδιαίτερα απαιτητική.Σύμφωνα με τον ειδικό στη συντήρηση πισινών Κοτσίζ Γουάνζερ, η δεξαμενή τροφοδοτείται με φυσικό νερό από την παλιρροιακή λεκάνη της περιοχής, η οποία συχνά παρουσιάζει προβλήματα ποιότητας.Όπως εξηγεί, το νερό αυτό ευνοεί την ανάπτυξη φυκιών, ενώ το σκούρο μπλε χρώμα που επιλέχθηκε για τον πυθμένα αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού και δημιουργεί ακόμη πιο ευνοϊκές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό τους.





Μάχη με τα φύκια Συνεργεία της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων και εξειδικευμένοι εργολάβοι εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της εικόνας της δεξαμενής.



Για τον καθαρισμό χρησιμοποιούνται χημικά σκευάσματα, νανοφυσαλίδες όζοντος και υπεροξείδιο του υδρογόνου, μια μέθοδος επεξεργασίας που θεωρείται πιο ήπια σε σχέση με τη χρήση χλωρίου.



Παράλληλα, ειδικές υποβρύχιες ηλεκτρικές σκούπες απομακρύνουν τα φύκια από τον πυθμένα, αποκαλύπτοντας σε αρκετά σημεία τη νέα μπλε επιφάνεια. Σε άλλες περιοχές, ωστόσο, εξακολουθούν να κυριαρχούν εκτεταμένες πράσινες κηλίδες.







Ποια θεωρείται η οριστική λύση Κατά τον Γουάνζερ, η πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν η πλήρης αποστράγγιση της δεξαμενής και η επαναπλήρωσή της με γλυκό νερό, το οποίο θα υφίσταται συνεχή επεξεργασία πριν εισέλθει στο σύστημα.



Μια τέτοια παρέμβαση θα περιόριζε σημαντικά τις πιθανότητες νέας ανάπτυξης φυκιών, αν και θα απαιτούσε πρόσθετο κόστος και χρόνο.



Μέχρι τότε, οι εργασίες καθαρισμού συνεχίζονται υπό το βλέμμα χιλιάδων επισκεπτών και τουριστών που συρρέουν καθημερινά στον ιστορικό χώρο, με την ελπίδα ότι το φιλόδοξο έργο θα αποκτήσει τελικά την εικόνα που είχαν οραματιστεί οι εμπνευστές του.