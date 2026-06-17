«Σας ζητάω συγγνώμη»: Ο Γκουτέρες απολογήθηκε στους εκτοπισμένους της Αϊτής

Ο ΓΓ του ΟΗΕ παραδέχθηκε ότι δεν κατάφερε να κινητοποιήσει επαρκώς τη διεθνή κοινότητα για τη χώρα





Σε ως πρότινος σχολείο στην Πορτ-ο-Πρενς, που μεταμορφώθηκε σε χώρο υποδοχής 1.250 και πλέον εξαναγκαστικά εκτοπισμένων, ο Γκουτέρες, ο οποίος επισκέφτηκε χθες το κράτος της Καραϊβικής, κάθισε να ακούσει ορισμένες από τις γυναίκες, που του αφηγήθηκαν τι ζουν τα τελευταία δυο χρόνια που έχουν καταφύγει σε αυτή την εκπαιδευτική δομή, που μετονομάστηκε «Κολομβία».







Άλλες αίθουσες είναι χειρότερες. «Πενήντα άνθρωποι ανά αίθουσα, δέκα οικογένειες, καμιά ιδιωτικότητα», συνέχισε.



Άλλη εκτοπισμένη, που ζει επίσης στο άλλοτε σχολείο, μίλησε για τα ζωύφια --ψείρες, κοριούς...-- που ταλαιπωρούν τους πάντες, όπως και για το ότι τα παιδιά στερούνται την εκπαίδευση.











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Με θωρακισμένο όχημα Σχεδόν ο μισός πληθυσμός, 5 και πλέον εκατομμύρια από τους συνολικά 11 εκατ. κατοίκους, βρίσκεται πλέον σε κατάσταση σοβαρής διατροφικής ανασφάλειας, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.



«Για πάρα πολλούς Αϊτινούς, κάθε μέρα είναι αγώνας για την επιβίωση», συνόψισε ο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



«Ο κόσμος δεν έχει το δικαίωμα να αποστρέφει το βλέμμα», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας την «αδιαφορία» της διεθνούς κοινότητας τη «μεγαλύτερη ντροπή».



«Σας ζητάω συγγνώμη»: απευθυνόμενος χθες Τρίτη σε εξαναγκαστικά εκτοπισμένες εξαιτίας της βίας των συμμοριών στην Αϊτή , ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ , ο Αντόνιο Γκουτέρες , παραδέχτηκε πως δεν έχει μπορέσει μέχρι σήμερα να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα ώστε να αμβλυνθούν κάπως τα δεινά τους.Σε ως πρότινος σχολείο στην Πορτ-ο-Πρενς, που μεταμορφώθηκε σε χώρο υποδοχής 1.250 και πλέον εξαναγκαστικά εκτοπισμένων, ο Γκουτέρες, ο οποίος επισκέφτηκε χθες το κράτος της Καραϊβικής, κάθισε να ακούσει ορισμένες από τις γυναίκες, που του αφηγήθηκαν τι ζουν τα τελευταία δυο χρόνια που έχουν καταφύγει σε αυτή την εκπαιδευτική δομή, που μετονομάστηκε «Κολομβία».«Ήρθα με τα τέσσερα παιδιά μου τη 13η Νοεμβρίου 2024», αφού «τα χάσαμε όλα», εξήγησε μια από αυτές σε αίθουσα όπου επικρατούσε αποπνικτική ζέστη, κάτω από οροφή φτιαγμένη από λαμαρίνα.Άλλες αίθουσες είναι χειρότερες. «Πενήντα άνθρωποι ανά αίθουσα, δέκα οικογένειες, καμιά ιδιωτικότητα», συνέχισε.Άλλη εκτοπισμένη, που ζει επίσης στο άλλοτε σχολείο, μίλησε για τα ζωύφια --ψείρες, κοριούς...-- που ταλαιπωρούν τους πάντες, όπως και για το ότι τα παιδιά στερούνται την εκπαίδευση.«Σας ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να κινητοποιήσω τη διεθνή κοινότητα», τους είπε ο επικεφαλής του ΟΗΕ. «Ξέρουμε πόσο υποφέρετε, κι ήρθα εδώ κυρίως για να σας ακούσω», συνέχισε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα το 2026, κοστολογημένο στα 880 εκατομμύρια δολάρια, δεν έχει χρηματοδοτηθεί παρά κατά λιγότερο από το ένα τέταρτο.Οι γυναίκες με τις οποίες συναντήθηκε είναι ανάμεσα στους περίπου 1,5 εκατομμύριο Αϊτινούς που έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν εξαιτίας της βαρβαρότητας των συμμοριών, που έχουν πολλαπλασιάσει τα τελευταία χρόνια τους φόνους, τις απαγωγές, τους βιασμούς, τις στρατολογήσεις παιδιών...Σχεδόν ο μισός πληθυσμός, 5 και πλέον εκατομμύρια από τους συνολικά 11 εκατ. κατοίκους, βρίσκεται πλέον σε κατάσταση σοβαρής διατροφικής ανασφάλειας, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.«Για πάρα πολλούς Αϊτινούς, κάθε μέρα είναι αγώνας για την επιβίωση», συνόψισε ο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.«Ο κόσμος δεν έχει το δικαίωμα να αποστρέφει το βλέμμα», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας την «αδιαφορία» της διεθνούς κοινότητας τη «μεγαλύτερη ντροπή».





Το μήνυμα των εκτοπισμένων στο σχολείο ήταν σαφές. «Θέλουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας», φώναζε πλήθος στην κρεολική γλώσσα προς τον Γενικό Γραμματέα.



Όταν κατέβηκε, χθες το πρωί, από ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών, στο Σάντο Ντομίνγκο, στην άλλη άκρη του νησιού Εσπανιόλα, που μοιράζονται η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία, ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε στον αϊτινό υπηρεσιακό πρωθυπουργό Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, που πήγε εκεί για να τον υποδεχτεί, την «αλληλεγγύη» του στους Αϊτινούς που υποφέρουν.







Μετακινούμενος με θωρακισμένο όχημα στους δρόμους της πρωτεύουσας της Αϊτής, ο ΓΓ του ΟΗΕ, που είχε να επισκεφτεί τη χώρα από τον Ιούλιο του 2023, πήγε επίσης στη βάση Βερτιέρ, όπου στρατωνίζονται τα πρώτα αποσπάσματα της νέας Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που τον συνόδευε.



Επιθεώρησε στρατιωτικούς από το Τσαντ, περιηγήθηκε στους κοιτώνες, συναντήθηκε με τον στρατηγό Ερντενεμπάτ Μπατσούρι από τη Μογγολία, βετεράνο διεθνών ειρηνευτικών αποστολών, που ανέλαβε πρόσφατα διοικητής της.



Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε τον Σεπτέμβριο να εγκρίνει την αντικατάσταση της Πολυεθνικής Αποστολής Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), υπό την ηγεσία της Κένυας --που αντιμετώπιζε ελλείψεις χρηματοδότησης, εξοπλισμού και προσωπικού κι επικρινόταν έντονα-- από τη νέα Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), με πολύ πιο ξεκάθαρη εντολή. Η νέα δύναμη, που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, θα μετρά ως και 5.500 ένστολα μέλη, αστυνομικούς, καθώς και στρατιωτικούς.



Ως αυτό το στάδιο, μετρά λιγότερα από 1.000 μέλη, από το Τσαντ, τη Μογγολία, την Τζαμάικα, τη Γουατεμάλα και το Σαλβαδόρ, σύμφωνα με τη διοίκησή της.



Drones Η δύναμη αυτή --που δεν είναι ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ-- μπορεί μολαταύτα να λογαριάζει για την επιμελητεία της και άλλα ζητήματα στο νεοσύστατο «γραφείο υποστήριξης» του οργανισμού, που επισκέφτηκε επίσης ο κ. Γκουτέρες.



Το φτωχότερο κράτος της Καραϊβικής παραμένει ατελείωτα χρόνια τώρα βυθισμένο σε πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφαλείας. Η κατάσταση όμως χειροτέρεψε περαιτέρω τα τελευταία χρόνια.



Το τελευταίο διάστημα, επιχειρήσεις δυνάμεων επιβολής της τάξης, με τη συμμετοχή της αϊτινής αστυνομίας, ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας, που χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, καθώς και παραστρατιωτικών οργανώσεων πολιτών, φρενάρουν την εξάπλωση των συμμοριών στην πρωτεύουσα, την οποία εκτιμάται πως ελέγχουν κατά 90%, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση ειδικών εντεταλμένων από το Συμβούλιο Ασφαλείας, που δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο.



Η αιματοχυσία συνεχίζεται. «Η βία των συμμοριών είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον 2.300 θανάτους, 1.100 τραυματισμούς και 99 απαγωγές από την αρχή της χρονιάς», τόνιζε προχθές Δευτέρα ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ.



Παρ’ όλ’ αυτά, ο Αντόνιο Γκουτέρες θέλει να αισιοδοξεί για την επιτυχία της ΔΚΣ. «Φεύγω από την Αϊτή με μήνυμα ελπίδας, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, βλέπουμε την άκρη του τούνελ», διαβεβαίωσε.