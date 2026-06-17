Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε οριστικά με τον Μαρίνο Πούσιτς
Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε οριστικά με τον Μαρίνο Πούσιτς
Ο Δικέφαλος μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει το διαζύγιο με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τη συμφωνία με τον Κροάτη τεχνικό
Ο 55χρονος Μαρίνο Πούσιτς είναι οριστικά ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ καθώς οι επαφές των δύο πλευρών κατέληξαν σε συμφωνία.
Ο Κροάτης τεχνικός, ο οποίος και το περασμένο καλοκαίρι είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Δικεφάλου, αλλά τελικά δεν προέκυψε θέμα προπονητή, ήταν ο πρώτος στόχος από τη στιγμή που έγινε κατανοητό ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα συνεχίσει στους ασπρόμαυρους.
Ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας Λέο Μάτος, τις τελευταίες ημέρες συγκέντρωσε πολλές πληροφορίες για τον Πούσιτς από ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στην Ουκρανία (ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε επί σειρά ετών στην Ντνίπρο ενώ ο Κροάτης τεχνικός στη Σαχτάρ) και ουσιαστικά η δική του ένθερμη εισήγηση οδήγησε τον Ιβάν Σαββίδη στην απόφαση να του δώσει τα κλειδιά της ομάδας.
Μέσα στις επόμενες ώρες ο Δικέφαλος θα ανακοινώσει το οριστικό τέλος της συνεργασίας του με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια πενταετία και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αντίστοιχη ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας του με τον Πούσιτς.
Μεταγραφική αντεπίθεση και στήριξη
Η ανακοίνωση του νέου προπονητή θα είναι το πρώτο βήμα για τη νέα εποχή των ασπρόμαυρων, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα ακολουθήσουν κι άλλες που έχουν να κάνουν με τη μεταγραφική ενίσχυση.
Στον ΠΑΟΚ έχουν αντιληφθεί ότι η... σαπουνόπερα με τον Λουτσέσκου έχε ξενερώσει στο απόλυτο βαθμό τον κόσμο και αυτό που διαρρέεται είναι ότι ακολουθούν οι μεταγραφές με τον Γιαννούλη να επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά να ακολουθούν σύντομα και οι επόμενες κινήσεις.
Ποιος είναι ο Πούσιτς
Γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1971 στο Μόσταρ της Βοσνίας και ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική Βέλεζ... Για μια δεκαετία έπαιξε επαγγελματικά σε Ολλανδία (Ντε Γκράαφσαπ, Γκο Αχέντ Ίγκλς), Σερβία (Ερυθρός Αστέρας), Γερμανία (Κολωνία), Βέλγιο (Έουπεν) και για κάποια χρόνια αγωνίστηκε σε ομάδες ποδοσφαίρου σάλας.
Το 2010 άρχισε να δουλεύει στις ακαδημίες της Φίτσε και το 2013 βρέθηκε ως βοηθός στη NAC Μπρέντα, για να ακολουθήσουν η Ίντερ Μπακού και η Τβέντε. Το 2017 βρέθηκε πρώτος προπονητής στη Τβέντε την οποία επανέφερε στην 1η κατηγορία, για να βρεθεί ξανά σε ρόλο βοηθού σε Άλκμααρ (19-21), Φέγενορντ (21-23), πριν μετακομίσει στην Ουκρανία για τη Σαχτάρ, ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν η Αλ Τζαζίρα στα Εμιράτα.
Ο Κροάτης τεχνικός, ο οποίος και το περασμένο καλοκαίρι είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Δικεφάλου, αλλά τελικά δεν προέκυψε θέμα προπονητή, ήταν ο πρώτος στόχος από τη στιγμή που έγινε κατανοητό ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα συνεχίσει στους ασπρόμαυρους.
Ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας Λέο Μάτος, τις τελευταίες ημέρες συγκέντρωσε πολλές πληροφορίες για τον Πούσιτς από ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στην Ουκρανία (ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε επί σειρά ετών στην Ντνίπρο ενώ ο Κροάτης τεχνικός στη Σαχτάρ) και ουσιαστικά η δική του ένθερμη εισήγηση οδήγησε τον Ιβάν Σαββίδη στην απόφαση να του δώσει τα κλειδιά της ομάδας.
Μέσα στις επόμενες ώρες ο Δικέφαλος θα ανακοινώσει το οριστικό τέλος της συνεργασίας του με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια πενταετία και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αντίστοιχη ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας του με τον Πούσιτς.
Μεταγραφική αντεπίθεση και στήριξη
Η ανακοίνωση του νέου προπονητή θα είναι το πρώτο βήμα για τη νέα εποχή των ασπρόμαυρων, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα ακολουθήσουν κι άλλες που έχουν να κάνουν με τη μεταγραφική ενίσχυση.
Στον ΠΑΟΚ έχουν αντιληφθεί ότι η... σαπουνόπερα με τον Λουτσέσκου έχε ξενερώσει στο απόλυτο βαθμό τον κόσμο και αυτό που διαρρέεται είναι ότι ακολουθούν οι μεταγραφές με τον Γιαννούλη να επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλά να ακολουθούν σύντομα και οι επόμενες κινήσεις.
Ποιος είναι ο Πούσιτς
Γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1971 στο Μόσταρ της Βοσνίας και ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική Βέλεζ... Για μια δεκαετία έπαιξε επαγγελματικά σε Ολλανδία (Ντε Γκράαφσαπ, Γκο Αχέντ Ίγκλς), Σερβία (Ερυθρός Αστέρας), Γερμανία (Κολωνία), Βέλγιο (Έουπεν) και για κάποια χρόνια αγωνίστηκε σε ομάδες ποδοσφαίρου σάλας.
Το 2010 άρχισε να δουλεύει στις ακαδημίες της Φίτσε και το 2013 βρέθηκε ως βοηθός στη NAC Μπρέντα, για να ακολουθήσουν η Ίντερ Μπακού και η Τβέντε. Το 2017 βρέθηκε πρώτος προπονητής στη Τβέντε την οποία επανέφερε στην 1η κατηγορία, για να βρεθεί ξανά σε ρόλο βοηθού σε Άλκμααρ (19-21), Φέγενορντ (21-23), πριν μετακομίσει στην Ουκρανία για τη Σαχτάρ, ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν η Αλ Τζαζίρα στα Εμιράτα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα