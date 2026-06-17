Γονείς στην Ιταλία μηνύουν TikTok και Meta μετά την αυτοκτονία 12χρονης: «Οι αλγόριθμοι την παγίδευσαν σε έναν φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής»

Η υπόθεση της Ροσέλα άνοιξε τη συζήτηση για τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των ανηλίκων – Συλλογική αγωγή ζητά αυστηρότερους περιορισμούς και μεγαλύτερη προστασία των παιδιών