Ο διάλογος της Μελόνι με τους ηγέτες των G7 αφού έκοψε το κάπνισμα: «Χρειάστηκα τρεις καφέδες για να ξυπνήσω»
Ο διάλογος της Μελόνι με τους ηγέτες των G7 αφού έκοψε το κάπνισμα: «Χρειάστηκα τρεις καφέδες για να ξυπνήσω»
«Θέε μου» σχολίασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν άκουσε ΄τη νέα πραγματικότητα στη ζωή της Τζόρτζια Μελόνι
Στην αποκάλυψη ότι έκοψε το κάπνισμα προχώρησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, στο πηγαδάκι που έστησε με τους ηγέτες των G7 την Τρίτη.
Με αφορμή τη στιλιστική της επιλογή να φορέσει γραβάτα λέγοντας στον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, «μπορείς να με αποκαλείς μαχήτρια», η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξομολογήθηκε ότι προχωρησε σε διακοπή του καπνίσματος.
«Χρειάστηκε τρεις καφέδες σήμερα» είπε η Μελόνι στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έκπληκτη σχολίασε «Θεέ μου, για να ξυπνήσεις;». «Και ένα τσιγάρο» παρενέβη ο κ. Μερτς με την πρωθυπουργό της Ιταλίας να λέει ότι έκοψε το κάπνισμα πριν από έναν μήνα.
Στον διάλογο ενεπλάκη στη συνέχεια ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος, όπως είπε, έχει κόψει το κάπνισμα από το 2005, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, να τον ρωτά σχεδόν έκπληκτος «και αυτό είναι όλο; Δεν έκανες ποτέ πισωγύρισμα;». «Ποτέ, το έκανα πριν από 21 χρόνια» απάντησε ο κ. Κόστα.
Με αφορμή τη στιλιστική της επιλογή να φορέσει γραβάτα λέγοντας στον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, «μπορείς να με αποκαλείς μαχήτρια», η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξομολογήθηκε ότι προχωρησε σε διακοπή του καπνίσματος.
«Χρειάστηκε τρεις καφέδες σήμερα» είπε η Μελόνι στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έκπληκτη σχολίασε «Θεέ μου, για να ξυπνήσεις;». «Και ένα τσιγάρο» παρενέβη ο κ. Μερτς με την πρωθυπουργό της Ιταλίας να λέει ότι έκοψε το κάπνισμα πριν από έναν μήνα.
@protothema.gr 📍 Πηγαδάκι στη G7: Έκοψα το κάπνισμα, έχω πιει 3 καφέδες, λέει η Μελόνι #protothema #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στον διάλογο ενεπλάκη στη συνέχεια ο Αντόνιο Κόστα, ο οποίος, όπως είπε, έχει κόψει το κάπνισμα από το 2005, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, να τον ρωτά σχεδόν έκπληκτος «και αυτό είναι όλο; Δεν έκανες ποτέ πισωγύρισμα;». «Ποτέ, το έκανα πριν από 21 χρόνια» απάντησε ο κ. Κόστα.
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