Σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα υποβλήθηκε η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας: «Θα μείνει εβδομάδες στο νοσοκομείο»
Σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα υποβλήθηκε η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας: «Θα μείνει εβδομάδες στο νοσοκομείο»
Η Μέτε-Μάριτ είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση το 2018 - Στις 5 Ιουνίου είχε ανακοινωθεί πως εντάχθηκε στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα
Σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα υποβλήθηκε η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το βασιλικό παλάτι. Η 52χρονη σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, αντιμετωπίζει από το 2018 πνευμονική ίνωση, μια χρόνια και προοδευτική νόσο που επηρεάζει σοβαρά τη λειτουργία των πνευμόνων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η πριγκίπισσα αναρρώνει υπό ιατρική παρακολούθηση.
Η Μέτε-Μάριτ είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση το 2018. Η ασθένεια προκαλεί ουλές στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της ικανότητας του οργανισμού να προσλαμβάνει οξυγόνο.
Στις 5 Ιουνίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο είχε ανακοινώσει ότι η πριγκίπισσα είχε ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, έπειτα από σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Σύμφωνα με τους γιατρούς, χωρίς τη χειρουργική επέμβαση το προσδόκιμο επιβίωσής της εκτιμάτο ότι δεν ξεπερνούσε τον έναν χρόνο.
«Όπως συμβαίνει με όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση, η πριγκίπισσα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ακόμη εβδομάδες», δήλωσε ο καθηγητής Άρε Χολμ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το παλάτι.
Ο πρίγκιπας Χάακον είχε αναφέρει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι η οικογένεια είχε διαπιστώσει αισθητή επιδείνωση της κατάστασης της συζύγου του και ότι αντιμετώπιζε ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία στην αναπνοή.
Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, είχε επαινέσει τη Μέτε-Μάριτ για την ανοιχτή στάση της απέναντι στην ασθένειά της, σημειώνοντας ότι η δημόσια αναφορά στην κατάστασή της μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας.
Η ιστορία της Μέτε-Μάριτ έχει απασχολήσει επί χρόνια τη νορβηγική κοινή γνώμη. Όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάακον σε μουσικό φεστιβάλ το 1999, ήταν 25 ετών, ανύπαντρη μητέρα και δεν ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια. Η σχέση τους προκάλεσε αρχικά έντονες αντιδράσεις και εκτεταμένη δημοσιότητα, ωστόσο με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς ιστορίες της σύγχρονης νορβηγικής μοναρχίας, κερδίζοντας την αποδοχή της πλειονότητας των πολιτών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η πριγκίπισσα αναρρώνει υπό ιατρική παρακολούθηση.
Η Μέτε-Μάριτ είχε διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση το 2018. Η ασθένεια προκαλεί ουλές στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της ικανότητας του οργανισμού να προσλαμβάνει οξυγόνο.
🇳🇴 Norway 's Crown Princess Mette-Marit, who suffers from a serious lung disease, has undergone a "successful" lung transplant, the palace said Wednesday, after a difficult few months for the Scandinavian royal.— AFP News Agency (@AFP) June 17, 2026
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Στις 5 Ιουνίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο είχε ανακοινώσει ότι η πριγκίπισσα είχε ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, έπειτα από σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. Σύμφωνα με τους γιατρούς, χωρίς τη χειρουργική επέμβαση το προσδόκιμο επιβίωσής της εκτιμάτο ότι δεν ξεπερνούσε τον έναν χρόνο.
«Όπως συμβαίνει με όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση, η πριγκίπισσα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ακόμη εβδομάδες», δήλωσε ο καθηγητής Άρε Χολμ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το παλάτι.
Ο πρίγκιπας Χάακον είχε αναφέρει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι η οικογένεια είχε διαπιστώσει αισθητή επιδείνωση της κατάστασης της συζύγου του και ότι αντιμετώπιζε ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία στην αναπνοή.
Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, είχε επαινέσει τη Μέτε-Μάριτ για την ανοιχτή στάση της απέναντι στην ασθένειά της, σημειώνοντας ότι η δημόσια αναφορά στην κατάστασή της μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας.
Η ιστορία της Μέτε-Μάριτ έχει απασχολήσει επί χρόνια τη νορβηγική κοινή γνώμη. Όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάακον σε μουσικό φεστιβάλ το 1999, ήταν 25 ετών, ανύπαντρη μητέρα και δεν ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια. Η σχέση τους προκάλεσε αρχικά έντονες αντιδράσεις και εκτεταμένη δημοσιότητα, ωστόσο με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς ιστορίες της σύγχρονης νορβηγικής μοναρχίας, κερδίζοντας την αποδοχή της πλειονότητας των πολιτών.
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