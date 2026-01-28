Ο «δρόμος του θανάτου» για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ο DN6 που συνδέει Ρουμανία με Ουγγαρία είχε πέρσι πάνω από 40 νεκρούς σε 325 τροχαία

Η εθνική οδός που ξεκινά από το Βουκουρέστι και καλύπτει περίπου 640 χιλιόμετρα, θεωρείται μια από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ από το τροχαίο που στέρησε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ