Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Η σκοτεινή πλευρά του OnlyFans: Δημιουργοί καταγγέλλουν απειλές, εκβιασμούς και μαστροπεία, πίσω από τους manager των λογαριασμών τους
Η σκοτεινή πλευρά του OnlyFans: Δημιουργοί καταγγέλλουν απειλές, εκβιασμούς και μαστροπεία, πίσω από τους manager των λογαριασμών τους
Από τις υποσχέσεις πλουτισμού στις απειλές - Τι αποκαλύπτει η έρευνα του BBC για το OnlyFans
Σοβαρές καταγγελίες για εκβιασμούς, ψυχολογική και σωματική βία, καθώς και οικονομική εκμετάλλευση δημιουργών περιεχομένου στην πλατφόρμα ενηλίκων OnlyFans φέρνει στο φως έρευνα του BBC, η οποία βασίζεται σε δεκάδες μαρτυρίες γυναικών και σε διείσδυση δημοσιογράφων σε ιδιωτικά δίκτυα διαχειριστών λογαριασμών.
Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, περισσότερες από 60 δημιουργοί περιεχομένου κατήγγειλαν πρακτικές ατόμων που αυτοαποκαλούνται «OnlyFans Managers» (OFM), οι οποίοι υπόσχονται αύξηση των εσόδων και της δημοτικότητας των λογαριασμών τους. Ωστόσο, αρκετές γυναίκες υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν αντιμέτωπες με απειλές, οικονομική εκμετάλλευση και απόπειρες πλήρους ελέγχου των λογαριασμών τους.
Κεντρική θέση στην έρευνα κατέχει η υπόθεση της 29χρονης Ρεμπέκα από τη νότια Ουαλία. Όπως καταγγέλλει, συνεργάστηκε με πρακτορείο διαχείρισης που αρχικά της υποσχέθηκε υψηλότερα κέρδη, όμως σύντομα η σχέση μετατράπηκε σε καθεστώς αυστηρού ελέγχου και εκφοβισμού. Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της και της κόρης της, ενώ καταγγέλλει πως άγνωστοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στο σπίτι της, προκαλώντας της τραυματισμούς.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης τη λειτουργία της ιδιωτικής ομάδας Telegram «OFM Empire», η οποία αριθμεί περίπου 24.000 μέλη. Σύμφωνα με το BBC, στις συνομιλίες της ομάδας διακινούνται συμβουλές για τον έλεγχο λογαριασμών δημιουργών, την απόκτηση πρόσβασης σε προσωπικά στοιχεία και τη διατήρηση οικονομικού ελέγχου επί των εσόδων τους.
Αρκετές δημιουργοί κατήγγειλαν ότι οι διαχειριστές λογαριασμών απέκτησαν πλήρη πρόσβαση στα προφίλ τους, άλλαξαν κωδικούς πρόσβασης ή ακόμη και τραπεζικά στοιχεία, αποκλείοντάς τες από τα ίδια τους τα έσοδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμβόλαια που υπέγραφαν προέβλεπαν παρακράτηση έως και 70% των κερδών τους, καθώς και υψηλές οικονομικές ρήτρες σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης.
Νομικοί και ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μίλησαν στο BBC εκφράζουν έντονες ανησυχίες για φαινόμενα που, όπως υποστηρίζουν, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά εξαναγκασμού και σύγχρονης εκμετάλλευσης. Η ανεξάρτητη επίτροπος του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της σύγχρονης δουλείας, Έλενορ Λάιονς, έκανε λόγο για στοιχεία που παραπέμπουν σε έλεγχο, οικονομική πίεση και περιορισμό της δυνατότητας αποχώρησης των δημιουργών από τέτοιες συνεργασίες.
Από την πλευρά της, η εταιρεία που διαχειρίζεται το OnlyFans απέρριψε τις κατηγορίες περί αδράνειας, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά την ασφάλεια των χρηστών της και εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ταυτοποίησης και ελέγχου. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας τόνισε ότι το OnlyFans δεν συνεργάζεται ούτε εγκρίνει τρίτα πρακτορεία διαχείρισης και ότι οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ δημιουργών και managers συνάπτονται εκτός της πλατφόρμας.
Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, περισσότερες από 60 δημιουργοί περιεχομένου κατήγγειλαν πρακτικές ατόμων που αυτοαποκαλούνται «OnlyFans Managers» (OFM), οι οποίοι υπόσχονται αύξηση των εσόδων και της δημοτικότητας των λογαριασμών τους. Ωστόσο, αρκετές γυναίκες υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν αντιμέτωπες με απειλές, οικονομική εκμετάλλευση και απόπειρες πλήρους ελέγχου των λογαριασμών τους.
Κεντρική θέση στην έρευνα κατέχει η υπόθεση της 29χρονης Ρεμπέκα από τη νότια Ουαλία. Όπως καταγγέλλει, συνεργάστηκε με πρακτορείο διαχείρισης που αρχικά της υποσχέθηκε υψηλότερα κέρδη, όμως σύντομα η σχέση μετατράπηκε σε καθεστώς αυστηρού ελέγχου και εκφοβισμού. Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της και της κόρης της, ενώ καταγγέλλει πως άγνωστοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στο σπίτι της, προκαλώντας της τραυματισμούς.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης τη λειτουργία της ιδιωτικής ομάδας Telegram «OFM Empire», η οποία αριθμεί περίπου 24.000 μέλη. Σύμφωνα με το BBC, στις συνομιλίες της ομάδας διακινούνται συμβουλές για τον έλεγχο λογαριασμών δημιουργών, την απόκτηση πρόσβασης σε προσωπικά στοιχεία και τη διατήρηση οικονομικού ελέγχου επί των εσόδων τους.
Αρκετές δημιουργοί κατήγγειλαν ότι οι διαχειριστές λογαριασμών απέκτησαν πλήρη πρόσβαση στα προφίλ τους, άλλαξαν κωδικούς πρόσβασης ή ακόμη και τραπεζικά στοιχεία, αποκλείοντάς τες από τα ίδια τους τα έσοδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμβόλαια που υπέγραφαν προέβλεπαν παρακράτηση έως και 70% των κερδών τους, καθώς και υψηλές οικονομικές ρήτρες σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης.
Νομικοί και ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μίλησαν στο BBC εκφράζουν έντονες ανησυχίες για φαινόμενα που, όπως υποστηρίζουν, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά εξαναγκασμού και σύγχρονης εκμετάλλευσης. Η ανεξάρτητη επίτροπος του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της σύγχρονης δουλείας, Έλενορ Λάιονς, έκανε λόγο για στοιχεία που παραπέμπουν σε έλεγχο, οικονομική πίεση και περιορισμό της δυνατότητας αποχώρησης των δημιουργών από τέτοιες συνεργασίες.
Από την πλευρά της, η εταιρεία που διαχειρίζεται το OnlyFans απέρριψε τις κατηγορίες περί αδράνειας, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρά την ασφάλεια των χρηστών της και εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ταυτοποίησης και ελέγχου. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας τόνισε ότι το OnlyFans δεν συνεργάζεται ούτε εγκρίνει τρίτα πρακτορεία διαχείρισης και ότι οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ δημιουργών και managers συνάπτονται εκτός της πλατφόρμας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα