Με λουλούδια στα χέρια έξω από την Τούμπα ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τίμησαν τη μνήμη των επτά οπαδών
Με λουλούδια στα χέρια έξω από την Τούμπα ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τίμησαν τη μνήμη των επτά οπαδών

Έξω από το γήπεδο του Δικέφαλου του Βορρά συγκεντρώθηκαν οπαδοί του ΠΑΟΚ, τιμώντας τη μνήμη των φιλάθλων που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία

Με λουλούδια στα χέρια έξω από την Τούμπα ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τίμησαν τη μνήμη των επτά οπαδών
Φανή Χαρίση
Κεριά και λουλούδια έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη αφήνουν περαστικοί, μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο 7 οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο στην Ρουμανία, ενώ μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν.

Στις 20:30 το βράδυ ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες της ομάδας πήγαν με λουλούδια στα χέρια έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να τιμήσουν μαζί με τους συγκεντρωμένους τη μνήμη των επτά ανθρώπων που χάθηκαν στη Ρουμανία. 

Ρουμανία Δυστύχημα: Η Τούμπα θρηνεί τα αδικοχαμένα παιδιά (3)


Μαζί με τον προπονητή της ομάδας, στο γήπεδο μετέβησαν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον, Δημήτρης Πέλκας, Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Τόμας Κεντζιόρα. 

Νωρίτερα, ο  Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη ρουμανική ιστοσελίδα Gazeta Sporturilor για το δυστύχημα στην πατρίδα του στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ

Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά» αναφέρθηκε και για τις οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, τονίζοντας πως η οικογένειά του ΠΑΟΚ θα σταθεί στο πλευρό τους, για να νιώσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου με την Μαρία Γκοντσάρεβα.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, η Μαρία Γκοντσάρεβα και αντιπροσωπεία των παικτών του ΠΑΟΚ φτάνουν στην Τούμπα για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φίλους της ομάδας.
Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου 

«Πράγματι, είναι μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανώς, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τον εαυτό τους μέλος μιας τεράστιας οικογένειας.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, συναισθηματικά, η επίδρασή της είναι τεράστια. Ζούμε ακόμα σε επίπεδα έντασης. Η θλίψη είναι τεράστια! Δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια. Εκτός από τα συναισθήματα των οπαδών που θεωρούν τους εαυτούς τους συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ατόμων που εμπλέκονται στο ατύχημα.

Δεν θέλω να το σκέφτομαι και λυπάμαι πολύ για αυτό που περνάνε αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη.

Οι τραγωδίες υπάρχουν, είναι παρούσες κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και πρέπει να τους υποστηρίξουμε από όλες τις απόψεις. Πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους, που μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν μπροστά. Με κάποιο τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».

Εξω από την Τούμπα οπαδοί της ομάδας 

Με σκυμμένα κεφάλια και βουβοί, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ καθε ηλικίας άρχισαν από νωρίς να μαζεύονται έξω από το γήπεδο της Τούμπας, αφήνοντας κεράκια, κασκόλ και λουλούδια στην μνήμη των οπαδών της ομάδας, των οποίων σήμερα το μεσημέρι κόπηκε απρόσμενα το νήμα της ζωής τους σε έναν δρόμο της Ρουμανίας, ταξιδεύοντας με ένα βαν για τη Λιόν, προκειμένου να απολαύσουν τον αγαπημένο τους Δικεφάλο του Βορρά.

Οι κουβέντες λιγοστές μεταξύ τους και ρωτούν ο ένας τον άλλον αν ήξεραν κάποιον από τα θύματα. «Θυμάμαι τον Οκτώβριο του 1999, γιατί να συμβαίνει πάλι αυτό;» είπε με δάκρυα στα μάτια μια προπονήτρια στις ακαδημίες του βόλεϊ.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ρουμανία Δυστύχημα: Η Τούμπα θρηνεί τα αδικοχαμένα παιδιά (1)

Το σημερινό τραγικό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε εκείνο του Οκτωβρίου του 1999, όταν έξι οπαδοί σκοτώθηκαν στα Τέμπη ταξιδεύοντας με λεωφορείο για την αγαπημένη τους ομάδα. Οι σημαίες του ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγωδία.

Ο θάνατος χτύπησε ξανά την πόρτα της οικογένειας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με αρκετούς όμως οπαδούς να στέκονται βουβοί στο αυτοσχέδιο μνημείο, που σήμερα στήθηκε για επτά νέους ανθρώπους, μέλη της ίδιας οικογένειας

Ρουμανία Δυστύχημα: Η Τούμπα θρηνεί τα αδικοχαμένα παιδιά


