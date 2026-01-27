Με λουλούδια στα χέρια έξω από την Τούμπα ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τίμησαν τη μνήμη των επτά οπαδών

Οι τραγωδίες υπάρχουν, είναι παρούσες κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά και πρέπει να τους υποστηρίξουμε από όλες τις απόψεις. Πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους, που μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν μπροστά. Με κάποιο τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».Με σκυμμένα κεφάλια και βουβοί, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ καθε ηλικίας άρχισαν από νωρίς να μαζεύονται έξω από το γήπεδο της Τούμπας, αφήνοντας κεράκια, κασκόλ και λουλούδια στην μνήμη των οπαδών της ομάδας, των οποίων σήμερα το μεσημέρι κόπηκε απρόσμενα το νήμα της ζωής τους σε έναν δρόμο της Ρουμανίας, ταξιδεύοντας με ένα βαν για τη Λιόν, προκειμένου να απολαύσουν τον αγαπημένο τους Δικεφάλο του Βορρά.Οι κουβέντες λιγοστές μεταξύ τους και ρωτούν ο ένας τον άλλον αν ήξεραν κάποιον από τα θύματα. «Θυμάμαι τον Οκτώβριο του 1999, γιατί να συμβαίνει πάλι αυτό;» είπε με δάκρυα στα μάτια μια προπονήτρια στις ακαδημίες του βόλεϊ.Το σημερινό τραγικό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε εκείνο του Οκτωβρίου του 1999, όταν έξι οπαδοί σκοτώθηκαν στα Τέμπη ταξιδεύοντας με λεωφορείο για την αγαπημένη τους ομάδα. Οι σημαίες του ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγωδία.Ο θάνατος χτύπησε ξανά την πόρτα της οικογένειας των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με αρκετούς όμως οπαδούς να στέκονται βουβοί στο αυτοσχέδιο μνημείο, που σήμερα στήθηκε για επτά νέους ανθρώπους, μέλη της ίδιας οικογένειας