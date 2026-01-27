Από την Έδεσσα νοίκιασαν το μοιραίο βαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεν είχαν επαγγελματία οδηγό
«Είμαστε σε κατάσταση σοκ» είπε στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων
Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Το protothema.gr εντόπισε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που ενοικίασε το μοιραίο βαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.
Το όχημα είχε ενοικιαστεί από εταιρεία στην Έδεσσα. Όπως είναι γνωστό, τα οχήματα αυτά ενοικιάζονται είτε με επαγγελματία οδηγό, είτε χωρίς, οπότε είναι πιο οικονομικά. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ οδηγούσαν εκ περιτροπής το βαν.
Ο ιδιοκτήτη της επιχείρησης που νοίκιασε το μοιραίο βαν ήταν στο εξωτερικό όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία. Όπως αναφέρει στο protothema.gr επιστρέφει εκτάκτως στην Ελλάδα, συγκλονισμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης.
«Είμαστε σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Έφυγαν άδικα επτά παιδιά», δηλώνει χαρακτηριστικά, εμφανώς συντετριμμένος από την απώλεια των νεαρών επιβατών.
Ο ίδιος εξηγεί ότι, μόλις έμαθε για το τραγικό δυστύχημα, επικοινώνησε άμεσα με τον υπάλληλο της εταιρείας που παρέδωσε το βαν στους νεαρούς οπαδούς.
Πρόκειται, όπως λέει, για έναν άνθρωπο συνομήλικο με τα παιδιά που χάθηκαν, γεγονός που, όπως σημειώνει, καθιστά το σοκ ακόμη μεγαλύτερο για όλους στην επιχείρηση.
«Μιλήσαμε αμέσως. Είναι και εκείνος διαλυμένος. Τα παιδιά ήταν στην ηλικία του», αναφέρει, προσθέτοντας πως κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς ένα ταξίδι που ξεκίνησε με ενθουσιασμό για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία.
Το τραγικό δυστύχημα έχει βυθίσει στο πένθος οικογένειες, φίλους και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, ενώ οι έρευνες των Αρχών για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης συνεχίζονται.
Παράλληλα, οι ελληνικές και ρουμανικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία για τη διαχείριση των συνεπειών του δυστυχήματος και τη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης.
