Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη σε αεροπορική βάση στην Καλιφόρνια
Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη σε αεροπορική βάση στην Καλιφόρνια
Το αεροσκάφος φαίνεται ότι κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του
Βομβαρδιστικό B-52 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια, στις 11:20 (τοπική ώρα, 22:20 στην Ελλάδα) της Δευτέρας.
Το Fox μετέδωσε εικόνες στις οποίες φαίνεται ότι το αεροσκάφος πήρε φωτιά και πιθανόν υπέστη ολική καταστροφή.
Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε απλώς την πτώση και το ότι άρχισε έρευνα για τα αίτια.
Δεν είναι γνωστό τίποτα για την τύχη του πληρώματος.
Τα B-52 είναι από τα πιο παλιά αλλά και πιο αξιόπιστα αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Μεταφέρουν τεράστια ποσότητα πυραύλων και βομβών σε μεγάλες αποστάσεις ενώ συνεχώς ανανέωνονται τα ηλεκτρονικά τους συστήματα. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να τα χρησιμοποιεί ως τα μέσα του αιώνα.
BREAKING: Initial reports indicate a U.S. Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base. Emergency crews are responding to the scene. Details remain limited. pic.twitter.com/3NT4P06Mph— Breaking911 (@Breaking911) June 15, 2026
Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε απλώς την πτώση και το ότι άρχισε έρευνα για τα αίτια.
Δεν είναι γνωστό τίποτα για την τύχη του πληρώματος.
Τα B-52 είναι από τα πιο παλιά αλλά και πιο αξιόπιστα αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Μεταφέρουν τεράστια ποσότητα πυραύλων και βομβών σε μεγάλες αποστάσεις ενώ συνεχώς ανανέωνονται τα ηλεκτρονικά τους συστήματα. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να τα χρησιμοποιεί ως τα μέσα του αιώνα.
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