Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη σε αεροπορική βάση στην Καλιφόρνια

Βομβαρδιστικό B-52 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια, στις 11:20 (τοπική ώρα, 22:20 στην Ελλάδα) της Δευτέρας.Το Fox μετέδωσε εικόνες στις οποίες φαίνεται ότι το αεροσκάφος πήρε φωτιά και πιθανόν υπέστη ολική καταστροφή.Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε απλώς την πτώση και το ότι άρχισε έρευνα για τα αίτια.Δεν είναι γνωστό τίποτα για την τύχη του πληρώματος.Τα B-52 είναι από τα πιο παλιά αλλά και πιο αξιόπιστα αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Μεταφέρουν τεράστια ποσότητα πυραύλων και βομβών σε μεγάλες αποστάσεις ενώ συνεχώς ανανέωνονται τα ηλεκτρονικά τους συστήματα. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να τα χρησιμοποιεί ως τα μέσα του αιώνα.