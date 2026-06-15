Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη σε αεροπορική βάση στην Καλιφόρνια
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Συντριβή αεροσκάφους Βομβαρδιστικό Καλιφόρνια

Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη σε αεροπορική βάση στην Καλιφόρνια

Το αεροσκάφος φαίνεται ότι κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του

Βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη σε αεροπορική βάση στην Καλιφόρνια
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Βομβαρδιστικό B-52 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια, στις 11:20 (τοπική ώρα, 22:20 στην Ελλάδα) της Δευτέρας.


Το Fox μετέδωσε εικόνες στις οποίες φαίνεται ότι το αεροσκάφος πήρε φωτιά και πιθανόν υπέστη ολική καταστροφή.

Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε απλώς την πτώση και το ότι άρχισε έρευνα για τα αίτια.

Δεν είναι γνωστό τίποτα για την τύχη του πληρώματος.

Τα B-52 είναι από τα πιο παλιά αλλά και πιο αξιόπιστα αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Μεταφέρουν τεράστια ποσότητα πυραύλων και βομβών σε μεγάλες αποστάσεις ενώ συνεχώς ανανέωνονται τα ηλεκτρονικά τους συστήματα.  Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να τα χρησιμοποιεί ως τα μέσα του αιώνα.
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