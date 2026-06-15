To Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδίκασε τη ρωσική επίθεση στη Λαύρα των Σπηλαίων, «πράξη βαρβαρότητας και ασέβειας»

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κανείς λογικός άνθρωπος και κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη βάρβαρη καταστροφική επίθεση σε βάρος ιερού προσκυνηματικού χώρου