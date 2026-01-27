Η στιγμή της σύγκρουσης του βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ με νταλίκα στη Ρουμανία, δείτε βίντεο
Η στιγμή της σύγκρουσης του βαν των οπαδών του ΠΑΟΚ με νταλίκα στη Ρουμανία, δείτε βίντεο

Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6

Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης του βαν, που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ, με φορτηγό σε δρόμο της Ρουμανίας έχει δει το φως της δημοσιότητας. Τα μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας κάνουν λόγο για επτά νεκρούς.

Η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο DN6.

Στο βίντεο φαίνεται το μαύρο βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πραγματοποιεί προσπέραση και στη συνέχεια να χάνει τον έλεγχο και να συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Το μαύρο όχημα που μετέφερε τους Έλληνες μετατρέπεται σε άμορφη μάζα και βγαίνει εκτός του δρόμου.

Το βίντεο με τη σύγκρουση:


Σοκαριστικά είναι και τα πλάνα που δείχνουν τις στιγμές αμέσως μετά το τροχαίο δυστύχημα. Με το αυτοκίνητο να βρίσκεται εκτός δρόμου και τα σωστικά συνεργεία να βρίσκονται στο σημείο για τις απαραίτητες διαδικασίες.

