Στο εδώλιο ο ιδιοκτήτης του κλαμπ στον Άγιο Δομίνικο όπου το 2025 σκοτώθηκαν 236 άνθρωποι μετά από κατάρρευση της οροφής

Η τραγωδία συνέβη στο Σάντο Ντομίνγκο, όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας του αστέρα της μουσικής μερένγκε Ρούμπι Πέρες, ο οποίος ήταν μεταξύ των νεκρών, κατέρρευσε η οροφή του κλαμπ