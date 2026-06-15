Στο εδώλιο ο ιδιοκτήτης του κλαμπ στον Άγιο Δομίνικο όπου το 2025 σκοτώθηκαν 236 άνθρωποι μετά από κατάρρευση της οροφής
ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο ο ιδιοκτήτης του κλαμπ στον Άγιο Δομίνικο όπου το 2025 σκοτώθηκαν 236 άνθρωποι μετά από κατάρρευση της οροφής

Η τραγωδία συνέβη στο Σάντο Ντομίνγκο, όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας του αστέρα της μουσικής μερένγκε Ρούμπι Πέρες, ο οποίος ήταν μεταξύ των νεκρών, κατέρρευσε η οροφή του κλαμπ

Στο εδώλιο ο ιδιοκτήτης του κλαμπ στον Άγιο Δομίνικο όπου το 2025 σκοτώθηκαν 236 άνθρωποι μετά από κατάρρευση της οροφής
Δικαστήριο της Δομινικανής Δημοκρατίας διέταξε σήμερα την προσαγωγή σε δίκη του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου «Jet Set», του οποίου η οροφή κατέρρευσε τον Απρίλιο του 2025, με αποτέλεσμα 236 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

Η τραγωδία συνέβη στο Σάντο Ντομίνγκο, κατά τη διάρκεια συναυλίας του αστέρα της μουσικής μερένγκε Ρούμπι Πέρες, ο οποίος ήταν μεταξύ των νεκρών.

Ο Αντόνιο Εσπαϊγιάτ, ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου και η αδερφή του, Μαριμπέλ, διευθύντρια του «Jet Set», συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι αφού κατέβαλαν εγγύηση 842.500 δολαρίων (726 χιλιάδες ευρώ).

Ποινή φυλάκισης από έως δύο χρόνια

Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας επιφέρει ποινή φυλάκισης από τρεις μήνες έως δύο χρόνια.

Το κίνημα «Δικαιοσύνη για το Jet Set», το οποίο εκπροσωπεί τα θύματα και τις οικογένειές τους, ζήτησε αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου.

Ωστόσο, ο δικαστής Ρεϊμούντο Μεχία ανέφερε πως η κατάρρευση ενός κτιρίου δεν μπορεί να συγκριθεί με την περίπτωση που κάποιος ανοίγει πυρ εναντίον πλήθους. «Η απονομή δικαιοσύνης δεν αφορά εκδίκηση», τόνισε.

Κλείσιμο

«Τι ντροπή!»

«Τι ντροπή!», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ραφαέλ Ναβάρο, του οποίου η 33χρονη κόρη βρήκε τον θάνατο στο τραγικό συμβάν.

Ο 40χρονος Αλσίντε Ακόστα, ο οποίος έχασε τον αδελφό και τη νύφη του, κατηγορεί το δικαστήριο για μεροληψία. «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας», τόνισε.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης