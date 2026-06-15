Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Στο εδώλιο ο ιδιοκτήτης του κλαμπ στον Άγιο Δομίνικο όπου το 2025 σκοτώθηκαν 236 άνθρωποι μετά από κατάρρευση της οροφής
Στο εδώλιο ο ιδιοκτήτης του κλαμπ στον Άγιο Δομίνικο όπου το 2025 σκοτώθηκαν 236 άνθρωποι μετά από κατάρρευση της οροφής
Η τραγωδία συνέβη στο Σάντο Ντομίνγκο, όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας του αστέρα της μουσικής μερένγκε Ρούμπι Πέρες, ο οποίος ήταν μεταξύ των νεκρών, κατέρρευσε η οροφή του κλαμπ
Δικαστήριο της Δομινικανής Δημοκρατίας διέταξε σήμερα την προσαγωγή σε δίκη του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου «Jet Set», του οποίου η οροφή κατέρρευσε τον Απρίλιο του 2025, με αποτέλεσμα 236 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.
Η τραγωδία συνέβη στο Σάντο Ντομίνγκο, κατά τη διάρκεια συναυλίας του αστέρα της μουσικής μερένγκε Ρούμπι Πέρες, ο οποίος ήταν μεταξύ των νεκρών.
Ο Αντόνιο Εσπαϊγιάτ, ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου και η αδερφή του, Μαριμπέλ, διευθύντρια του «Jet Set», συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι αφού κατέβαλαν εγγύηση 842.500 δολαρίων (726 χιλιάδες ευρώ).
Το κίνημα «Δικαιοσύνη για το Jet Set», το οποίο εκπροσωπεί τα θύματα και τις οικογένειές τους, ζήτησε αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου.
Ωστόσο, ο δικαστής Ρεϊμούντο Μεχία ανέφερε πως η κατάρρευση ενός κτιρίου δεν μπορεί να συγκριθεί με την περίπτωση που κάποιος ανοίγει πυρ εναντίον πλήθους. «Η απονομή δικαιοσύνης δεν αφορά εκδίκηση», τόνισε.
Ο 40χρονος Αλσίντε Ακόστα, ο οποίος έχασε τον αδελφό και τη νύφη του, κατηγορεί το δικαστήριο για μεροληψία. «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας», τόνισε.
Η τραγωδία συνέβη στο Σάντο Ντομίνγκο, κατά τη διάρκεια συναυλίας του αστέρα της μουσικής μερένγκε Ρούμπι Πέρες, ο οποίος ήταν μεταξύ των νεκρών.
Ο Αντόνιο Εσπαϊγιάτ, ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου και η αδερφή του, Μαριμπέλ, διευθύντρια του «Jet Set», συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι αφού κατέβαλαν εγγύηση 842.500 δολαρίων (726 χιλιάδες ευρώ).
#RnnEnImágenes.- “Tú no tienes fuerza, te cortaron los cabellos”, fueron algunas de las expresiones que vociferaron familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Jet Set a la llegada de los propietarios del establecimiento, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, al… pic.twitter.com/LTcEmTHRJP— Noticias RNN (@NoticiasRNN) June 15, 2026
Ποινή φυλάκισης από έως δύο χρόνιαΗ κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας επιφέρει ποινή φυλάκισης από τρεις μήνες έως δύο χρόνια.
Το κίνημα «Δικαιοσύνη για το Jet Set», το οποίο εκπροσωπεί τα θύματα και τις οικογένειές τους, ζήτησε αυστηροποίηση του κατηγορητηρίου.
Ωστόσο, ο δικαστής Ρεϊμούντο Μεχία ανέφερε πως η κατάρρευση ενός κτιρίου δεν μπορεί να συγκριθεί με την περίπτωση που κάποιος ανοίγει πυρ εναντίον πλήθους. «Η απονομή δικαιοσύνης δεν αφορά εκδίκηση», τόνισε.
Víctimas y familiares afectados por la tragedia de Jet Set participaron en una cadena de oración antes de que el juez Raymundo Mejía dé a conocer su decisión sobre si los hermanos Antonio y Maribel Espaillat serán enviados a juicio.— Altanto.com.do (@altantocomdo) June 15, 2026
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«Τι ντροπή!»«Τι ντροπή!», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ραφαέλ Ναβάρο, του οποίου η 33χρονη κόρη βρήκε τον θάνατο στο τραγικό συμβάν.
Ο 40χρονος Αλσίντε Ακόστα, ο οποίος έχασε τον αδελφό και τη νύφη του, κατηγορεί το δικαστήριο για μεροληψία. «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας», τόνισε.
Η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
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