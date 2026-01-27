Σοκ και θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία, πώς συνέβη η μοιραία σύγκρουση του βαν με την νταλίκα
ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ από την τραγωδία - Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια των συμπατριωτών μας» - Λουτσέσκου, παίκτες, φίλαθλοι άφησαν λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο της Τούμπας - Η κατάσταση των τριών τραυματιών
Ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Τιμοσοάρα, στη Ρουμανία, όταν βαν που μετέφερε δέκα οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με μια νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά εξ αυτών και να τραυματιστούν οι άλλοι τρεις.
Οι οπαδοί ταξίδευαν από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους στο Europa League, την προσεχή Πέμπτη.
Το δυστύχημα συνέβη σε έναν επαρχιακό δρόμο, χωρίς διαχωριστικό, κατά τη διάρκεια προσπέρασης που επιχείρησε να κάνει ο οδηγός του βαν, με αποτέλεσμα το όχημα να συγκρουστεί μετωπικά με την νταλίκα. Στο σημείο έχασαν τη ζωή τους επτά νέοι άντρες, ηλικίας έως 30 ετών, ενώ τρεις ακόμα επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι τραυματίες έχουν τη συνείδησή τους, ενώ νοσηλεύονται πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα.
Το «Ludojinfo», μέσο ενημέρωσης της Ρουμανίας, παρείχε αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την κατάσταση των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με δηλώσεις από τον διευθυντή του νοσοκομείου, Μιχάι Μπαλάν.
«Οι τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Τιμισοάρα, Casa Austria. Ο ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος» ανέφερε σχετικά.
Οι επιβαίνοντες στο βαν ήταν κυρίως από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και από δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, όπως η Νεάπολη και ο Επτάλοφος.
Το δρομολόγιο μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, που χρησιμοποιούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για τις ευρωπαϊκές εκδρομές, επιλέγεται συχνά για να αποφευχθεί η πολύωρη αναμονή στα σύνορα των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία και η Σερβία.
Ο πολιτικός κόσμος και ο κόσμος του αθλητισμού εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την τραγωδία που έπληξε τις οικογένειες των θυμάτων. Τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ευχήθηκε «οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα».
Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας, τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Ίλιε Μπολογιάν.
Ο Ιβάν Σαββίδης, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δήλωσε συγκλονισμένος: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια των συμπατριωτών μας», ενώ προσέθεσε πως κλιμάκιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που από την πρώτη στιγμή ήρθε σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, μεταβαίνει στην Τιμισοάρα, για να προσφέρει όποια βοήθεια χρειαστεί στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων.
Το τραγικό γεγονός έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία και τον κόσμο του αθλητισμού, με τον πόνο να είναι ανυπολόγιστος για τις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα τόσο άδικα και πρόωρα.
Συγκινητικές ήταν οι σκηνές στη Θεσσαλονίκη, με πλήθος φίλων του ΠΑΟΚ να συγκεντρώνονται έξω από το γήπεδο της Τούμπας, για να αφήσουν λίγα λουλούδια ή ένα αναμμένο κερί στη μνήμη των επτά νεκρών. Το ίδιο έκανε και ο τεχνικός της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, επικεφαλής αντιπροσωπείας παικτών και στελεχών του συλλόγου, που θέλησαν να τιμήσουν με μια συμβολική κίνηση τους επτά άτυχους φίλους της ομάδας.
Βίντεο με τις εικόνες καταστροφής μετά το τροχαίο
Θρήνος έξω από την Τούμπα
