Νετανιάχου: Όσο είμαι πρωθυπουργός το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, σώσαμε το κράτος του Ισραήλ από την εξόντωση

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης και επισήμανε ότι είναι αποστολή ζωής για εκείνον να μην αποκτήσουν πυρηνικά