Μερτς: Το Κίεβο είναι πλέον σε νέα θέση ισχύος, η Ρωσία δεν μπορεί να νικήσει στρατιωτικά

Για παράθυρο ευκαιρίας στη διπλωματία, το οποίο θα μπορούσε σιγά - σιγά να ανοίξει για την Ουκρανία έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που έκανε λόγο για θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πριν αναχωρήσει για το Εβιάν