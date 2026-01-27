Οι τραγωδίες του ΠΑΟΚ: Από τα Τέμπη το 1999, στο σοκαριστικό δυστύχημα στη Ρουμανία
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να συνέλθει από την απώλεια 7 φίλων της ομάδας στο τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία - Μια τραγωδία που ξύπνησε τους εφιάλτες από το δυστύχημα της 4ης Οκτωβρίου 1999

Δημήτρης Τυχάλας
Το βράδυ εκείνου του Σαββάτου στις 3 Οκτωβρίου 1999, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε στο ντέρμπι της (τότε) Α' Εθνικής τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο με τους ασπρόμαυρους να φεύγουν με το ισόπαλο 1-1 χάρις στο γκολ του Λιβεριανού Τζο Νάγκμπε, δεκαπέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.

Εκείνο το γκολ πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους 3.500 οπαδούς του Δικεφάλου (60 πούλμαν είχαν κατέβει από τη Θεσσαλονίκη) οι οποίοι πήραν χαμογελαστοί τον δρόμο της επιστροφής.

«Φύγαμε από ΟΑΚΑ, όλα καλά. Δεν έγινε το παραμικρό... Τα λένε πάνω». Η τελευταία κουβέντα που είχα με τον Ηλία Βλαχόπουλο, εκ των επικεφαλής της εκδρομής των φίλων του ΠΑΟΚ, ως απεσταλμένος της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη».


4-10-1999 ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ


Λίγες ώρες αργότερα κι ενώ πια έμπαιναν στην τελική ευθεία για να φτάσουν στα σπίτια τους έγινε το κακό.

Περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την είσοδο στην κοιλάδα των Τεμπών, το λεωφορείο που ως επί το πλείστον μετέφερε παιδιά από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Κορδελιού, συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγάκι την ώρα που προσπαθούσε να κάνει προσπέραση. Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, αναποδογύρισε και έπεσε σ' ένα χαντάκι...

Τα ατελείωτα γιατί (με το μεγαλύτερο να έχει να κάνει με την αλλαγή οδηγού μετά τη Λάρισα, όπου στο τιμόνι φέρεται να κάθισε ο νεαρός γιος του ιδιοκτήτη του λεωφορείου) δεν έχουν απαντηθεί ποτέ.

Ο τραγικός απολογισμός; Έξι νεκροί, μικρά παιδιά που δεν πρόλαβαν να χαρούν τη ζωή. Χαράλαμπος Ζαπουνάκης, ετών 20, Δημήτριος Ανδρεαδάκης, ετών 25, Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18, Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22, Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 17, Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17.

Στο σημείο του δυστυχήματος η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει ένα μνημείο με τα ονόματα τα έξι αδικοχαμένων φίλων της ομάδας και η ευχή όλων ήταν «να μην ξαναζήσει καμία ομάδα τέτοια τραγωδία».

Δυστυχώς όμως 26 χρόνια αργότερα, κι ενώ ο ΠΑΟΚ μπήκε στη χρονιά που γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του (1926), ο Δικέφαλος βιώνει μία νέα... 

Επτά οπαδοί του Δικεφάλου έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, καθ' οδόν για τη Λιόν της Γαλλίας, εκεί όπου το βράδυ της Πέμπτης ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την τοπική Ολιμπίκ στον τελευταίο αγώνα της League Phase του Europa League.

Πάλι σε μια εκδρομή, ταξιδεύοντας να δουν την αγαπημένη τους ομάδα... Πάλι νεαρά παιδιά που δεν είχαν προλάβει να χαρούν τη ζωή. Τα ονόματα τους θα μπουν δίπλα σ' αυτά της Χριστίνας, του Χαράλαμπου, του Δημήτρη, του Αναστάσιου, του Γιώργου, του Κυριάκου μεγαλώνοντας τη λίστα αυτών που χάθηκαν τόσο άδικα.

Και κάθε φορά που το σύνθημα που έχει φτιαχτεί γι' αυτούς ακούγεται από τις κερκίδες της Τούμπας, οι καρδιές όλων σφίγγονται και τα μάτια βουρκώνουν, με τα γιατί να παραμένουν αναπάντητα.

«Δικέφαλε μου κάποτε για σένα,
έξι παιδιά, φύγαν απ' τη ζωή,
τους πήρε η αγάπη τους για σένα,
μα πάντα θα' ναι ζωντανοί

Αδέρφια μας, εκεί ψηλά που ζείτε,
παρέα μας φωνάξτε δυνατά,
να ξέρετε εσείς μας οδηγείτε,
από το '99.!»
