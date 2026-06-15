Τουλάχιστον 31 νεκροί και 33 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στην Αιθιοπία
ΚΟΣΜΟΣ
Αιθιοπία Λεωφορείο Νεκροί Τραυματίες πτώση Γκρεμός

Τουλάχιστον 31 νεκροί και 33 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στην Αιθιοπία

Το λεωφορείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο και ταξίδευε από την περιοχή Ντέσι προς την πρωτεύουσα, Αντίς Αμπέμπα, όταν εξετράπη της πορείας του

Τουλάχιστον 31 νεκροί και 33 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στην Αιθιοπία
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 33 άλλοι τραυματίστηκαν μετά από πτώσηλεωφορείου σε γκρεμό το πρωί της Δευτέρας (15/6) στη βόρεια περιοχή της Αμχάρα της Αιθιοπίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Διοίκησης της πόλης Κομπολτσά, το λεωφορείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο και ταξίδευε από την περιοχή Ντέσι προς την πρωτεύουσα, Αντίς Αμπέμπα, όταν εξετράπη της πορείας του.

Οι ομάδες πρώτων βοηθειών καθυστέρησαν να φτάσουν στο σημείο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί τραυματισμένοι να μην τα καταφέρουν. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν διαθέτει βασικές υποδομές και ασθενοφόρα, αναγκάζοντας τους επιβάτες να μεταφέρονται με δημόσια οχήματα.

Τουλάχιστον 31 νεκροί και 33 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στην Αιθιοπία

Ο δρόμος, όπου συνέβη το τραγικό ατύχημα, είναι δυσβατος και γενικά χαρακτηρίζεται επικίνδυνος. Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Φωτογραφία:  Amhara Communications

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