Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Τουλάχιστον 31 νεκροί και 33 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στην Αιθιοπία
Τουλάχιστον 31 νεκροί και 33 τραυματίες μετά από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στην Αιθιοπία
Το λεωφορείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο και ταξίδευε από την περιοχή Ντέσι προς την πρωτεύουσα, Αντίς Αμπέμπα, όταν εξετράπη της πορείας του
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 33 άλλοι τραυματίστηκαν μετά από πτώσηλεωφορείου σε γκρεμό το πρωί της Δευτέρας (15/6) στη βόρεια περιοχή της Αμχάρα της Αιθιοπίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Διοίκησης της πόλης Κομπολτσά, το λεωφορείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο και ταξίδευε από την περιοχή Ντέσι προς την πρωτεύουσα, Αντίς Αμπέμπα, όταν εξετράπη της πορείας του.
Ο δρόμος, όπου συνέβη το τραγικό ατύχημα, είναι δυσβατος και γενικά χαρακτηρίζεται επικίνδυνος. Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Φωτογραφία: Amhara Communications
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Διοίκησης της πόλης Κομπολτσά, το λεωφορείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο και ταξίδευε από την περιοχή Ντέσι προς την πρωτεύουσα, Αντίς Αμπέμπα, όταν εξετράπη της πορείας του.
Οι ομάδες πρώτων βοηθειών καθυστέρησαν να φτάσουν στο σημείο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί τραυματισμένοι να μην τα καταφέρουν. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν διαθέτει βασικές υποδομές και ασθενοφόρα, αναγκάζοντας τους επιβάτες να μεταφέρονται με δημόσια οχήματα.
#Ethiopia- At least 28 killed after passenger bus plunges into ravine on #Dessie–#Addis_Abeba route— Addis Standard (@addisstandard) June 15, 2026
Addis Abeba – At least 28 people were killed after a public transport vehicle traveling from Dessie to Addis Abeba veered off the road and plunged into a ravine along the Harego… pic.twitter.com/zHSCwGmJuT
Ο δρόμος, όπου συνέβη το τραγικό ατύχημα, είναι δυσβατος και γενικά χαρακτηρίζεται επικίνδυνος. Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Φωτογραφία: Amhara Communications
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