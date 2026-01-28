«Ήταν χαρούμενοι που θα ακολουθούσαν τον ΠΑΟΚ»: Οδύνη για τον χαμό των 7 οπαδών στο τροχαίο στη Ρουμανία

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ - Από τους επτά νεκρούς, οι τρεις είναι από την Αλεξάνδρεια, δύο από την Κατερίνη και άλλοι δύο από την Θεσσαλονίκη