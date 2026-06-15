Η άβολη χειραψία του Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν: Δεν ξεκολλούσε με τίποτα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Εμανουέλ Μακρόν Μπριζίτ Μακρόν Χειραψία

Η άβολη χειραψία του Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν: Δεν ξεκολλούσε με τίποτα, δείτε βίντεο

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του, υποδέχονταν τους ηγέτες των πιο σημαντικών οικονομικών του κόσμου

Η άβολη χειραψία του Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν: Δεν ξεκολλούσε με τίποτα, δείτε βίντεο
19 ΣΧΟΛΙΑ
Το συνηθισμένο του κόλπο επιστράτευσε και με την Μπριζίτ Μακρόν ο Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο της ομάδας G7.

O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ υποδέχονταν τους ηγέτες των πιο σημαντικών οικονομικών του κόσμου.

Δείτε το βίντεο:

Ο Τραμπ που ταξίδεψε στη Γαλλία μόνος, χωρίς τη σύζυγό του Μελάνια, μετά τη χειραψία με τον Μακρόν, χαιρέτισε και τη σύζυγο του Γάλλου προέδρου. Μόνο που δεν το άφησε για 13 δευτερόλεπτα ενώ το τράβηξε κοντά του, μια κίνηση που συνηθίζει πολύ.

Τελικά της άφησε το χέρι, με την Μακρόν να χαμογελά συγκαταβατικά, εξάλλου περίμεναν στη σειρά και άλλοι ηγέτες.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης