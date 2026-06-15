Η άβολη χειραψία του Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν: Δεν ξεκολλούσε με τίποτα, δείτε βίντεο

Trump does his weird handshake tug of war with Brigitte Macron pic.twitter.com/b4LZpg2sly — Aaron Rupar (@atrupar) June 15, 2026

Το συνηθισμένο του κόλπο επιστράτευσε και με την Μπριζίτ Μακρόν ο Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο της ομάδας G7.O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ υποδέχονταν τους ηγέτες των πιο σημαντικών οικονομικών του κόσμου.Δείτε το βίντεο:Ο Τραμπ που ταξίδεψε στη Γαλλία μόνος, χωρίς τη σύζυγό του Μελάνια, μετά τη χειραψία με τον Μακρόν, χαιρέτισε και τη σύζυγο του Γάλλου προέδρου. Μόνο που δεν το άφησε γιαενώ το τράβηξε κοντά του, μια κίνηση που συνηθίζει πολύ.Τελικά της άφησε το χέρι, με την Μακρόν να χαμογελά συγκαταβατικά, εξάλλου περίμεναν στη σειρά και άλλοι ηγέτες.