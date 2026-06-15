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Έρευνα κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και της συζύγου του άρχισε το υπουργείο Δικαιοσύνης
Έρευνα κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και της συζύγου του άρχισε το υπουργείο Δικαιοσύνης
Ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, που σκέφτεται να είναι υποψήφιος το 2028, μιλά για πολιτικά υποκινούμενη αναζήτηση στοιχείων για ένα αδιευκρίνιστο αδίκημα
Ομοσπονδιακοί πράκτορες ανέκριναν φίλους και συνεργάτες του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ όπως και της συζύγου του, δήλωσε ο ίδιος τη Δευτέρα σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.
Στο ίδιο βίντεο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποιεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για να τιμωρήσει έναν πολιτικό εχθρό.
Οι New York Times αναφέρουν ότι το πλήρες εύρος της έρευνας σε βάρος του κυβερνήτη δεν είναι για την ώρα σαφές.
«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν με επιτίθεται μόνο εξαιτίας των κακόβουλων tweet μου», λέει ο Νιούσομ στο βίντεο. «Με επιτίθεται επειδή σκέφτομαι να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία», είπε και πρόσθεσε ότι «για να με χτυπήσει, επιτίθεται στη σύζυγό μου».
Χαρακτήρισε μάλιστα την έρευνα αναζήτηση που «ψαρεύει για στοιχεία», στο πλαίσιο της οποίας ομοσπονδιακοί πράκτορες άρχισαν να ψάχνουν «χρόνια και χρόνια τυχαίων εγγράφων» και να χτυπούν τις πόρτες φίλων της οικογένειας και συνεργατών των Νιούσομ, προσπαθώντας να βρουν αποδεικτικά στοιχεία για ένα αδιευκρίνιστο έγκλημα.
Συνεργάτες του Νιούσομ έλεγαν ότι μέρος της ομοσπονδιακής έρευνας φαίνεται να επικεντρώνεται στη σύζυγό του, Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ, κινηματογραφίστριας που επικεντρώνεται στον σεξισμό.
Πρώην υπάλληλοι του κυβερνήτη και άτομα που συνδέονται με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της συζύγου του συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που έχουν ανακριθεί από πράκτορες, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.
Πάντως, πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις έρευνες, είπε ανωνύμως ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από μία ομοσπονδιακές έρευνες που σχετίζονται με τον κυβερνήτη, μεταξύ των οποίων και μία που εξετάζει τα οικονομικά της συζύγου του.
Οι έρευνες φαίνεται ότι ξεκίνησαν από αξιωματικούς στην Καλιφόρνια και όχι από τα κεντρικά στην Ουάσιγκτον.
Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα ενώ ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε για όλα στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Στο ίδιο βίντεο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι χρησιμοποιεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για να τιμωρήσει έναν πολιτικό εχθρό.
Οι New York Times αναφέρουν ότι το πλήρες εύρος της έρευνας σε βάρος του κυβερνήτη δεν είναι για την ώρα σαφές.
Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime - they are simply trying to find one.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026
He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.… pic.twitter.com/tVYk3WUvO8
Χαρακτήρισε μάλιστα την έρευνα αναζήτηση που «ψαρεύει για στοιχεία», στο πλαίσιο της οποίας ομοσπονδιακοί πράκτορες άρχισαν να ψάχνουν «χρόνια και χρόνια τυχαίων εγγράφων» και να χτυπούν τις πόρτες φίλων της οικογένειας και συνεργατών των Νιούσομ, προσπαθώντας να βρουν αποδεικτικά στοιχεία για ένα αδιευκρίνιστο έγκλημα.
Συνεργάτες του Νιούσομ έλεγαν ότι μέρος της ομοσπονδιακής έρευνας φαίνεται να επικεντρώνεται στη σύζυγό του, Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ, κινηματογραφίστριας που επικεντρώνεται στον σεξισμό.
Πρώην υπάλληλοι του κυβερνήτη και άτομα που συνδέονται με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της συζύγου του συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που έχουν ανακριθεί από πράκτορες, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.
Πάντως, πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις έρευνες, είπε ανωνύμως ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από μία ομοσπονδιακές έρευνες που σχετίζονται με τον κυβερνήτη, μεταξύ των οποίων και μία που εξετάζει τα οικονομικά της συζύγου του.
Οι έρευνες φαίνεται ότι ξεκίνησαν από αξιωματικούς στην Καλιφόρνια και όχι από τα κεντρικά στην Ουάσιγκτον.
Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα ενώ ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε για όλα στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
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