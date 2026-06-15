Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Η τελευταία ανάρτηση της 21χρονης που πήγε για ελεύθερη πτώση στη Βραζιλία και την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας
Η τελευταία ανάρτηση της 21χρονης που πήγε για ελεύθερη πτώση στη Βραζιλία και την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας
«Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;», έγραψε σε story στο instagram το πρωί πριν από το τραγικό περιστατικό - Ο αρραβωνιαστικός της παρακολουθούσε καθώς έπεφτε προς το θάνατό της - Το «αντίο» της μητέρας της
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο της 21χρονης που έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση στο κενό από ύψος περίπου 40 μέτρων κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης στη γέφυρα Ponte do Esqueleto στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
Όπως αναφέρει η New York Post, η Maria Eduarda Rodrigues de Freitas φέρεται να δημοσίευσε ένα story στο instagram το πρωί της ημέρα του τραγικού περιστατικού, στο οποίο έγραψε: «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;».
Ένα ακόμη τραγικό γεγονός που έρχεται να προστεθεί στην ιστορία είναι πως όλο το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του αρραβωνιαστικού της.
Η νεαρή φέρεται να μην είχε ασφαλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό από την ομάδα των υπευθύνων πριν από το άλμα.
Μάρτυρες που κυκλοφορούν στα social media αναφέρουν ότι λίγο πριν το περιστατικό επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, καθώς παρευρισκόμενοι φώναζαν πως η γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας.
Όπως αναφέρει η New York Post, η Maria Eduarda Rodrigues de Freitas φέρεται να δημοσίευσε ένα story στο instagram το πρωί της ημέρα του τραγικού περιστατικού, στο οποίο έγραψε: «Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;».
Ένα ακόμη τραγικό γεγονός που έρχεται να προστεθεί στην ιστορία είναι πως όλο το συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του αρραβωνιαστικού της.
Η νεαρή φέρεται να μην είχε ασφαλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό από την ομάδα των υπευθύνων πριν από το άλμα.
Μάρτυρες που κυκλοφορούν στα social media αναφέρουν ότι λίγο πριν το περιστατικό επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, καθώς παρευρισκόμενοι φώναζαν πως η γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας.
Το σοκαριστικό βίντεο από την πτώση στο κενόΑκολουθούν σκληρές εικόνες:
🇧🇷 Tragedy in Brazil.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.
The cord was NEVER attached.
Six people have reportedly been detained by police.
Heartbreaking.…
Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστικών δυνάμεων, η 21χρονη ανασύρθηκε νεκρή.
JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs— Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026
Οι αρχές της Βραζιλίας έχουν προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη διοργάνωση της δραστηριότητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανές κατηγορίες βαριάς αμέλειας ή ανθρωποκτονίας.
Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ορισμένοι από τους διοργανωτές φέρεται να εγκατέλειψαν το σημείο μετά το δυστύχημα, προτού εντοπιστούν από την αστυνομία σε κοντινή δασική περιοχή με τη συνδρομή ελικοπτέρου.
Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ορισμένοι από τους διοργανωτές φέρεται να εγκατέλειψαν το σημείο μετά το δυστύχημα, προτού εντοπιστούν από την αστυνομία σε κοντινή δασική περιοχή με τη συνδρομή ελικοπτέρου.
«Αυτό το καταραμένο σχοινί σε πήρε μακριά μου για πάντα»«Αυτό το καταραμένο σχοινί σε πήρε μακριά μου για πάντα», έγραψε η μητέρα της 21χρονης, Valdenia Rodrigues, σε ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης Estadao. «Αγαπημένη μου κόρη, μόνο σήμερα ήθελα να σε αγκαλιάσω χίλιες φορές. Πόσο με πονάει η αποχώρησή σου. Σ' αγαπώ για πάντα, πριγκίπισσά μου. Και σ' ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσουν μέρος της ζωής μου αυτά τα 21 χρόνια. Τι τιμή ήταν να σε ακούω να με αποκαλείς μητέρα. Θεέ μου, σ' ευχαριστώ για αυτό το προνόμιο», συνέχισε η Ροντρίγκες στη συγκινητική ανάρτηση.
«Η περιοχή είναι επικίνδυνη και στερείται των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας»«Εκτός από τις περιστάσεις που οδήγησαν στο θάνατο της νεαρής γυναίκας, είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί ποιος είναι υπεύθυνος για την έλλειψη ελέγχου πρόσβασης σε μια ομοσπονδιακή περιοχή η οποία, εδώ και χρόνια, ενέχει γνωστούς κινδύνους και εξακολουθεί να στερείται των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης Λιμέιρα, Murilo Felix. «Εδώ και μήνες ζητάμε να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες της. Δυστυχώς, η αδράνειά της οδήγησε σε μια ακόμη τραγωδία στη Λιμέιρα», υπογράμμισε.
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