Η τελευταία ανάρτηση της 21χρονης που πήγε για ελεύθερη πτώση στη Βραζιλία και την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας

«Ποιος ήταν ο τρελός που με άφησε να πηδήξω από μια γέφυρα;», έγραψε σε story στο instagram το πρωί πριν από το τραγικό περιστατικό - Ο αρραβωνιαστικός της παρακολουθούσε καθώς έπεφτε προς το θάνατό της - Το «αντίο» της μητέρας της

Οι αρχές της Βραζιλίας έχουν προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη διοργάνωση της δραστηριότητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανές κατηγορίες βαριάς αμέλειας ή ανθρωποκτονίας.



Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ορισμένοι από τους διοργανωτές φέρεται να εγκατέλειψαν το σημείο μετά το δυστύχημα, προτού εντοπιστούν από την αστυνομία σε κοντινή δασική περιοχή με τη συνδρομή ελικοπτέρου.



«Αυτό το καταραμένο σχοινί σε πήρε μακριά μου για πάντα» «Αυτό το καταραμένο σχοινί σε πήρε μακριά μου για πάντα», έγραψε η μητέρα της 21χρονης, Valdenia Rodrigues, σε ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο ενημέρωσης Estadao. «Αγαπημένη μου κόρη, μόνο σήμερα ήθελα να σε αγκαλιάσω χίλιες φορές. Πόσο με πονάει η αποχώρησή σου. Σ' αγαπώ για πάντα, πριγκίπισσά μου. Και σ' ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσουν μέρος της ζωής μου αυτά τα 21 χρόνια. Τι τιμή ήταν να σε ακούω να με αποκαλείς μητέρα. Θεέ μου, σ' ευχαριστώ για αυτό το προνόμιο», συνέχισε η Ροντρίγκες στη συγκινητική ανάρτηση.



«Η περιοχή είναι επικίνδυνη και στερείται των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας» «Εκτός από τις περιστάσεις που οδήγησαν στο θάνατο της νεαρής γυναίκας, είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί ποιος είναι υπεύθυνος για την έλλειψη ελέγχου πρόσβασης σε μια ομοσπονδιακή περιοχή η οποία, εδώ και χρόνια, ενέχει γνωστούς κινδύνους και εξακολουθεί να στερείται των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης Λιμέιρα, Murilo Felix. «Εδώ και μήνες ζητάμε να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες της. Δυστυχώς, η αδράνειά της οδήγησε σε μια ακόμη τραγωδία στη Λιμέιρα», υπογράμμισε.