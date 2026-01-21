Δεν κάνει πίσω το Παρίσι: Ο Μακρόν κάλεσε το ΝΑΤO να πραγματοποιήσει στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία
Το αίτημα του Γάλλου προέδρου έρχεται σε μια περίοδο αναστάτωσης στις τάξεις της διατλαντικής συμμαχίας από τις απειλές των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία
Η Γαλλία κάλεσε το ΝΑΤΟ να πραγματοποιήσει στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία και δηλώνει «έτοιμη να συνεισφέρει», σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν την Τετάρτη.
Το αίτημα αυτό έρχεται σε μια περίοδο αναστάτωσης στις τάξεις της διατλαντικής συμμαχίας από τις απειλές των ΗΠΑ να καταλάβουν το αρκτικό νησί και μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της πρόσκλησης του Γάλλου Προέδρου να συμμετάσχει στη συνάντηση των ηγετών της G7 στο Παρίσι για την επίλυση των διαφορών.
Όταν ρωτήθηκε για το γαλλικό αίτημα την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι ο Μακρόν πρέπει να επικεντρωθεί στα εσωτερικά του ζητήματα, εκεί που «ο γαλλικός προϋπολογισμός είναι σε κακή κατάσταση».
Η Γαλλία έχει ήδη στείλει ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα στη Γροιλανδία και έχει σχέδια να στείλει ναυτικές, αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.
Στρατεύματα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Γροιλανδία στο πλαίσιο της άσκησης «Operation Arctic Endurance» της Δανίας. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Κοπεγχάγη ενίσχυσε τη Δευτέρα τη στρατιωτική της παρουσία στο νησί της Αρκτικής.
