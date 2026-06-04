Ο Ιταλός πρόεδρος έδωσε χάρη στη Νικόλ Μινέτι, το πρόσωπο πίσω από τα πάρτι «μπούνγκα-μπούνγκα» του Μπερλουσκόνι
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Μπούνγκα Μπούνγκα Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Ο Ιταλός πρόεδρος έδωσε χάρη στη Νικόλ Μινέτι, το πρόσωπο πίσω από τα πάρτι «μπούνγκα-μπούνγκα» του Μπερλουσκόνι

Η απόφαση συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα υγείας του ανηλίκου που έχει υιοθετήσει με τον σύζυγό της

Ο Ιταλός πρόεδρος έδωσε χάρη στη Νικόλ Μινέτι, το πρόσωπο πίσω από τα πάρτι «μπούνγκα-μπούνγκα» του Μπερλουσκόνι
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Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα επιβεβαίωσε την απονομή χάριτος στη Νικόλ Μινέτι, από τις πρωταγωνίστριες της υπόθεσης «μπούνγκα-μπούνγκα», των διαβόητων πάρτι του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η απόφαση συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα υγείας του ανηλίκου που έχει υιοθετήσει η Μινέτι με τον σύζυγό της.

Η 41χρονη Μινέτι έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών και έντεκα μηνών για υπόθαλψη μαστροπείας και υπεξαίρεση χρημάτων.

Η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, με έρευνά της είχε υποστηρίξει ότι η Μινέτι δεν είχε δείξει πραγματική μεταμέλεια και ότι στη νέα της ζωή στη Λατινική Αμερική διαχειρίστηκε έπαυλη στην οποία φέρονται να εκπορνεύονταν νεαρές κοπέλες.

Η προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας, σε σημερινή της ανακοίνωση, έκανε γνωστό ότι έπειτα από νέα έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου δεν βρέθηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τα σχετικά ρεπορτάζ και ότι κατά συνέπεια η απονομή χάριτος επιβεβαιώνεται.

Η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, από την μεριά της, υπογράμμισε ότι η εισαγγελία του Μιλάνου δεν ζήτησε τη συνεργασία των δικαστικών αρχών της Ουρουγουάης για να μπορέσει να καταθέσει μία μάρτυρας, η οποία δούλευε στην έπαυλη του συζύγου της Μινέτι και είχε δώσει σειρά συνεντεύξεων σε δημοσιογράφους της.
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