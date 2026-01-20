Η Ευρώπη προτιμά τον σεβασμό, όχι τους νταήδες, λέει ο Μακρόν - Παράθυρο για χρήση «εμπορικού μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ

Ο Γάλλος πρόεδρος από το Νταβός μίλησε για μια αμερικανική ανταγωνιστική στρατηγική που έχει στόχο να αποδυναμώσει και να υποτάξει την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι η ήπειρος διαθέτει «πολύ ισχυρά εργαλεία» στον τομέα του εμπορίου