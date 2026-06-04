Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι σε Πούτιν: «Φτάνουν οι μάχες» λέει, τον καλεί σε συνάντηση ζητώντας κατάπαυση του πυρός

«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι» είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος