Επεισόδια σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες, χιλιάδες άτομα διαμαρτύρονται κατά των νέων μέτρων στην εκπαίδευση, δείτε βίντεο

Δυνάμεις της Αστυνομίας χρησιμοποίησαν υδροβόλα για να διαλύσουν τα πλήθη διαδηλωτών - Η διαδήλωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αντίδρασης κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό από την κυβέρνηση της Γαλλικής Κοινότητας