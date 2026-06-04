Επεισόδια σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες, χιλιάδες άτομα διαμαρτύρονται κατά των νέων μέτρων στην εκπαίδευση, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βρυξέλλες Βέλγιο Επεισόδια Αστυνομία Διαδηλωτές

Επεισόδια σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες, χιλιάδες άτομα διαμαρτύρονται κατά των νέων μέτρων στην εκπαίδευση, δείτε βίντεο

Δυνάμεις της Αστυνομίας χρησιμοποίησαν υδροβόλα για να διαλύσουν τα πλήθη διαδηλωτών - Η διαδήλωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αντίδρασης κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό από την κυβέρνηση της Γαλλικής Κοινότητας

Επεισόδια σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες, χιλιάδες άτομα διαμαρτύρονται κατά των νέων μέτρων στην εκπαίδευση, δείτε βίντεο
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Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα (4/6) σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες κατά των νέων μέτρων στη γαλλόφωνη εκπαίδευση

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του belganewsagency.eu, περισσότερα από χίλια άτομα συγκεντρώθηκαν στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της πρωτεύουσας του Βελγίου έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένα ποδήλατα, σε αντικείμενα στο δρόμο, έσπασαν τζαμαρίες και έριξαν πυροτεχνήματα.

Δεν άργησε η επέμβαση της Αστυνομίας. Οι Αρχές έκλεισαν τις περισσότερες εξόδους από τον Κεντρικό Σταθμό, αφήνοντας ανοιχτή μόνο μία είσοδο. Παράλληλα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή.

Λίγο μετά το μεσημέρι η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά τεταμένη. Σηκώθηκε ελικόπτερο της αστυνομίας, ενώ χρησιμοποιήθηκε και υδροβόλο για να διαλύσει τα πλήθη και να αποτραπεί νέα πυρπόληση σε ποδήλατα και κάδους απορριμμάτων. Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας συγκεντρώθηκαν γύρω από τον σταθμό και συνέλαβαν κάποιους διαδηλωτές.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν επεισόδια σε διάφορα σημεία της πόλης, που προκάλεσαν διαταραχές σε αρκετούς σταθμούς του μετρό. Στον σταθμό Saint-Guido του μετρό στο Anderlecht νέοι είχαν ρίξει φράχτες στις γραμμές και άδειασαν πυροσβεστήρες στις αποβάθρες.

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Γιατί διαδηλώνουν χιλιάδες άτομα;

Η διαδήλωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αντίδρασης κατά των περικοπών στον προϋπολογισμό από την κυβέρνηση της Γαλλικής Κοινότητας. Μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης, πρέπει να εξοικονομηθούν 300 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Η εκπαίδευση αντιπροσωπεύει περίπου τα τρία τέταρτα του συνολικού προϋπολογισμού της κοινότητας, καθιστώντας τη μακράν το μεγαλύτερο κονδύλι δαπανών.

Η υπουργός Παιδείας της Γαλλικής Κοινότητας του Βελγίου, Valérie Glatigny, έχει προτείνει μια σειρά από ριζικές μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη αυτών των εξοικονομήσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει περικοπές στα σχολικά είδη, απότομη αύξηση των διδάκτρων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κατάργηση των μόνιμων θέσεων στον τομέα. Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποχρεωθούν, ακόμη, να διδάσκουν 22 ώρες την εβδομάδα αντί για 20, χωρίς αύξηση μισθού.
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