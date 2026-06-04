Νίγηρας: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο αφού υπέστη βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε

Δύο άνθρωποι επιβίωσαν και κατάφεραν να περπατήσουν περισσότερα από 50 χιλιόμετρα και να φτάσουν σε έναν βάλτο - Από εκεί έφτασαν κατόπιν την Ασαμάκα, όπου ενημέρωσαν τις αρχές