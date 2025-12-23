Επίθεση στο Σίδνεϊ: Βγήκε από το νοσοκομείο ο 22χρονος αστυνομικός που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τους τρομοκράτες

Ο 22χρονος, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ένταξή του στο Σώμα, προσπαθούσε να προστατεύσει τον κόσμο όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί - Δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι, έχασε την όραση από το ένα μάτι, ενώ τραυματίστηκε και στον ώμο