Ξεκίνησαν οι κηδείες των θυμάτων της επίθεσης στο Σίδνεϊ
Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τον ραβίνο Έλι Σλάνγκερ στη συναγωγή του Μπόνταϊ - O Αμερικανός πρόεδρος μιλά για «δυνάμεις του κακού» μετά το μακελειό με τουλάχιστον 15 νεκρούς
Οι κηδείες των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο σε παραλία του Σίδνεϊ ξεκίνησαν σήμερα, με τη μεταφορά του πρώτου φέρετρου στη συναγωγή Σαμπάντ του προαστίου Μπόνταϊ. Όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, πιστοί συγκεντρώθηκαν στον χώρο για να αποχαιρετήσουν τον ραβίνο Έλι Σλάνγκερ, το πρώτο από τα 15 θύματα που επρόκειτο να κηδευτεί, υποδεχόμενοι το λείψανό του με δάκρυα στα μάτια.
Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 42. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την αυστραλιανή κοινωνία, ενώ ισχυρές είναι οι αντιδράσεις και σε διεθνές επίπεδο.
Σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε χθες, Τρίτη, έκκληση για παγκόσμια κινητοποίηση κατά της «ισλαμιστικής τρομοκρατίας». Μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο με αφορμή τη Χάνουκα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι «όλες οι χώρες πρέπει να ενωθούν εναντίον των δυνάμεων του κακού της ισλαμιστικής τρομοκρατίας», προσθέτοντας ότι «αυτό ακριβώς κάνουμε».
Οι έρευνες των αυστραλιανών αρχών για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η χώρα παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς συνεχίζεται το πένθος για τα θύματα της φονικής επίθεσης.
