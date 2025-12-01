Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Σε επιφυλακή 16 εκατ. Αμερικανοί για σφοδρή χιονοθύελλα που αναμένεται να «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες
Σε επιφυλακή 16 εκατ. Αμερικανοί για σφοδρή χιονοθύελλα που αναμένεται να «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων αναμένεται να πέσει χιόνι που θα ξεπεράσει τα 30 εκατοστά
Ένα ρεύμα ψυχρού αέρα από τον Καναδά αναμένεται να ρίξει τουλάχιστον 30 εκατοστά χιόνι κατά μήκος περιοχής που εκτείνεται από το Μίσιγκαν έως την κεντρική Νέα Αγγλία και να θέσει σε επιφυλακή για χειμερινές καταιγίδες περισσότερους από 16 εκατομμύρια Αμερικανούς, ανακοίνωσαν σήμερα μετεωρολόγοι.
Η καταιγίδα, η οποία προκάλεσε ήδη χιονοπτώσεις από την Άιοβα έως το Κάνσας σήμερα το πρωί, αναμένεται να ενισχυθεί καθώς θα κινείται ανατολικά, δήλωσε ο μετεωρολόγος Ριτς Ότο του Κέντρου Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Η κακοκαιρία, η οποία θα επηρεάσει το κεντρικό τμήμα των Μεγάλων Πεδιάδων, τα μεσοδυτικά και βορειοανατολικά, αναμένεται να κορυφωθεί από το βράδυ της Δευτέρας έως την Τρίτη.
«Είναι μια πρώτη εικόνα του χειμώνα και υποθέτω είναι καλό εάν σου αρέσει το χιόνι», είπε ο Ότο.
Την ίδια ώρα, κάτοικοι στην Ουάσιγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βροχές και χιονόνερο, σύμφωνα με τον ίδιο.
Το νέο κύμα κακοκαιρίας ακολουθεί μια καταιγίδα που «έντυσε στα λευκά» τμήματα της χώρας, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία στην Άιοβα, την Ιντιάνα, το Ιλινόι και περιοχές στα μεσοδυτικά, σημείωσε ο μετεωρολόγος.
Η αστυνομία της Ιντιάνα ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι παγωμένοι δρόμοι και η χαμηλή ορατότητα συνέβαλαν σε μία καραμπόλα 50 οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο 70 στο Τερ Οτ το Σάββατο. Στο Σικάγο, το ύψος του χιονιού άγγιξε τα 25 εκατοστά το Σαββατοκύριακο.
«Το χιόνι ισοδυναμεί με προβλήματα στις μετακινήσεις», τόνισε.
Η καταιγίδα, η οποία προκάλεσε ήδη χιονοπτώσεις από την Άιοβα έως το Κάνσας σήμερα το πρωί, αναμένεται να ενισχυθεί καθώς θα κινείται ανατολικά, δήλωσε ο μετεωρολόγος Ριτς Ότο του Κέντρου Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Η κακοκαιρία, η οποία θα επηρεάσει το κεντρικό τμήμα των Μεγάλων Πεδιάδων, τα μεσοδυτικά και βορειοανατολικά, αναμένεται να κορυφωθεί από το βράδυ της Δευτέρας έως την Τρίτη.
«Είναι μια πρώτη εικόνα του χειμώνα και υποθέτω είναι καλό εάν σου αρέσει το χιόνι», είπε ο Ότο.
Την ίδια ώρα, κάτοικοι στην Ουάσιγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βροχές και χιονόνερο, σύμφωνα με τον ίδιο.
❄️A significant winter storm will develop beginning Monday night, then track up the Appalachians while impacting the eastern U.S.— MyRadar Weather (@MyRadarWX) December 1, 2025
Accumulating snows are likely from Kentucky to Maine, with icing along Interstate 81.
Meteorologist @MatthewCappucci has an update. pic.twitter.com/7cFZXljlVo
Το νέο κύμα κακοκαιρίας ακολουθεί μια καταιγίδα που «έντυσε στα λευκά» τμήματα της χώρας, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία στην Άιοβα, την Ιντιάνα, το Ιλινόι και περιοχές στα μεσοδυτικά, σημείωσε ο μετεωρολόγος.
Η αστυνομία της Ιντιάνα ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι παγωμένοι δρόμοι και η χαμηλή ορατότητα συνέβαλαν σε μία καραμπόλα 50 οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο 70 στο Τερ Οτ το Σάββατο. Στο Σικάγο, το ύψος του χιονιού άγγιξε τα 25 εκατοστά το Σαββατοκύριακο.
Από την πλευρά του, ο Μπράντον Μπάκιγχαμ, ένας μετεωρολόγος της ιδιωτικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Accuweather, προειδοποίησε τους ταξιδιώτες πως οι συνθήκες στο οδικό δίκτυο θα επιδεινωθούν από τη Δευτέρα έως το βράδυ της Τρίτης.
A snowstorm is beginning across the central US and will strengthen mainly across the north-eastern US tomorrow. As for today, significant disruptions to your daily live are already ongoing in Kansas City and St Louis. Traffic cams in Kansas City have observed multiple car crashes pic.twitter.com/Wj1R1MKaUQ— TRGTornado (@TRGTornado) December 1, 2025
«Το χιόνι ισοδυναμεί με προβλήματα στις μετακινήσεις», τόνισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Λειψυδρία: Ο Μόρνος έχασε το 40% των αποθεμάτων νερού σε δύο χρόνια ενώ η Υλίκη μόλις σε έναν - Με έργα 2,5 δισ. η αντιμετώπιση
Απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» o 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ, θα ανεβάσω διαλόγους
Λειψυδρία: Ο Μόρνος έχασε το 40% των αποθεμάτων νερού σε δύο χρόνια ενώ η Υλίκη μόλις σε έναν - Με έργα 2,5 δισ. η αντιμετώπιση
Απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» o 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Μιλούσα μία ώρα στο messenger με τη Μαράια Κάρεϊ, θα ανεβάσω διαλόγους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα