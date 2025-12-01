Απόγονος του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» o 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα

Ερωτηθείσα, δε, αν ο 29χρονος οδηγός είχε κάποια συναισθηματική αντίδραση, απάντησε «σε καμία περίπτωση δεν χτυπιόταν, όλοι οι υπόλοιποι ναι, εκτός από αυτόν».Σύμφωνα με την ίδια «αρχικά άκουσα τον θόρυβο. Φώναξαν κάποιον που ξέρει ΚΑΡΠΑ και επειδή γνωρίζω κατέβηκα στα 5-10 πρώτα λεπτά. Έβαλα το χέρι στην καρωτίδα του νεαρού και μου φάνηκε νεκρός. Η μητέρα του ήταν σε κατάσταση σοκ, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά με ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια».Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και αναμένουν τα αποτελέσματα τωντου 29χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο. Η πρώτη ακούσια δίκη έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.