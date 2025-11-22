«Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία» - Νέα δεδομένα από τον Τραμπ για το σχέδιο των 28 σημείων

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία που παρουσιάζεται στηνπεριλαμβάνει όρους που θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι για το, όπως η παραχώρηση εδαφών που ήδη κατέχει η Ρωσία αλλά και επιπλέον περιοχών που παραμένουν υπό. Προβλέπει επίσης αμνηστία για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης.Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή «», τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα «να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν βασικό σύμμαχο».Ο Ντρίσκολ, στενός φίλος του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζ. Ντι. Βανς, απέφυγε να διευκρινίσει αν η πρόταση ταυτίζεται με έναπου είχε δημοσιευθεί στον Τύπο. «Κάποια πράγματα έχουν σημασία, κάποια άλλα είναι για το περιτύλιγμα — και εμείς επικεντρωνόμαστε σε όσα έχουν σημασία», φέρεται να είπε.Η ανακοίνωση των αμερικανικών κινήσεων αιφνιδίασε αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Εκφράζονται ανησυχίες ότι ηέχει επηρεάσει υπερβολικά τον σχεδιασμό μιας συμφωνίας η οποία παρουσιάζεται στουςως τετελεσμένο γεγονός. Ουπερασπίστηκε την προσέγγιση αυτή λέγοντας πως «ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη τώρα» και ότι «όσο περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να προχωρήσει η διαδικασία».Παρούσα στη σύσκεψη ήταν και η, η οποία ανέφερε ότι παρότι οι όροι είναι επώδυνοι για την Ουκρανία, η χώρα «δεν έχει πολλές επιλογές» και ότι «η συμφωνία από εδώ και πέρα μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει». Σύμφωνα με την ίδια, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τηνμέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, ακολουθώντας ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα».Γερουσιαστές, διπλωμάτες καιέχουν παρακολουθήσει τις τελευταίες ημέρες μια έντονη διπλωματική κινητικότητα, με τη Ντέιβις να κάνει λόγο για «» της διπλωματικής της καριέρας.Σε ερώτηση γιατί το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στην ανατολή που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν εδώ και 11 χρόνια, Αμερικανός αξιωματούχος απάντησε ότι η συμφωνία «». Εκτίμησε μάλιστα ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα μπορούσαν να συναντηθούν και να υπογράψουν από κοινού το κείμενο «της ειρήνης».Το σχέδιο φέρεται να έχει, και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ — μια σχέση που λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Ο Ντρίσκολ αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα στη Ρωσία για συζητήσεις.Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα έχει λάβει αντίγραφο του σχεδίου, εκτιμώντας πως «μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνική διευθέτηση».