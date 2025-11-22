Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό ανισακίασης που καταγράφεται στην Ελλάδα, με τον 22χρονο να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση και να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου