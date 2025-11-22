Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»
ΕΛΛΑΔΑ
Δηλητηρίαση Τροφική δηλητηρίαση Θεσσαλονίκη Ανισακίαση σούσι

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό ανισακίασης που καταγράφεται στην Ελλάδα, με τον 22χρονο να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση και να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»
195 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα σοβαρό περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης από το παράσιτο «ανισάκις» εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 22χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά την κατανάλωση σούσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 22χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στους γιατρούς, κατανάλωνε συχνά σούσι. Λίγο μετά το γεύμα του, εμφάνισε οξεία συμπτώματα, με έντονη αδιαθεσία που τον οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εξετάσεις, ενώ η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για πιθανή νεοπλασία, με αποτέλεσμα ο νεαρός να οδηγηθεί στο χειρουργείο για περαιτέρω διερεύνηση.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 22χρονος είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «ανισάκις», το οποίο εντοπίζεται σε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ψάρια. Η συγκεκριμένη μόλυνση, γνωστή ως ανισακίαση (ή ανισακίδωση), μπορεί να προκαλέσει έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, ναυτία, διάρροια και έμετο, οδηγώντας συχνά σε σοβαρή κλινική εικόνα.

Μετά τη διάγνωση, στον ασθενή χορηγήθηκε στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή, ενώ σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πρόκειται για το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο περιστατικό ανισακίασης στη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της σωστής επεξεργασίας και προετοιμασίας των ωμών ψαριών που καταναλώνονται σε πιάτα όπως το σούσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο - Τι είναι το orographic lifting που προκάλεσε τα φαινόμενα

Αποκαλύψεις για τη «Miss Palestine»: Παντρεμένη με τον γιο του καταδικασμένου για τρομοκρατία Μαρουάν Μπαργούτι

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
195 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης