Τέλος στη δικαστική διαμάχη Κεφαλογιάννη και Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών - Αποφασίστηκε πλήρης συνεπιμέλεια

Τα παιδιά, σε μηνιαία βάση, θα διαμένουν ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων - Κρίθηκε ότι ο ουσιαστικός λόγος λύσης του γάμου ήταν η ασυμφωνία χαρακτήρων