Προβληματισμός των Ευρωπαίων για το σχέδιο Τραμπ - Ενστάσεις για τις παραχωρήσεις εδαφών και το «κούρεμα» του ουκρανικού στρατού
Κοινό ανακοινωθέν στο περιθώριο της συνόδου G20 στη Νότια Αφρική - Χαρακτηρίζουν το αμερικανικό σχέδιο βάση για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αλλά απορρίπτουν αλλαγές συνόρων διά της βίας
Κοινό ανακοινωθέν για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία υιοθέτησαν Ευρωπαίοι και άλλοι δυτικοί ηγέτες, στο περιθώριο της συνόδου των G20 στη Νότια Αφρική.
Οι ηγέτες επαναλαμβάνουν ότι «είναι σαφείς στην αρχή πως τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας». Παράλληλα, αναφέρουν ότι «ανησυχούν για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιοι όροι «θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση».
Στο ανακοινωθέν δηλώνουν ότι «καλωσορίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν ειρήνη στην Ουκρανία» και σημειώνουν ότι η αρχική εκδοχή του σχεδίου «περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι ουσιώδη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Προσθέτουν ότι θεωρούν το κείμενο «βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη δουλειά» και εκφράζουν ετοιμότητα «να εμπλακούν» ώστε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία να είναι βιώσιμη.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις προβλέψεις του αμερικανικού σχεδίου που αγγίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. «Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή στοιχείων θα απαιτήσει τη συναίνεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Στο τέλος του κειμένου οι υπογράφοντες «υπογραμμίζουν τη δύναμη της συνεχούς στήριξής τους προς την Ουκρανία» και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τη στενή συντονισμένη συνεργασία «με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες», καθώς συνεχίζονται οι διεργασίες γύρω από το σχέδιο των 28 σημείων και τις προοπτικές ειρηνευτικής διαδικασίας.
Το κείμενο συνυπογράφουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι.
Τι σημαίνει για την Ευρώπη η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ στην Ουκρανία
Εν τω μεταξύ, όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, το κείμενο των 28 σημείων δεν είναι «ειρηνευτικό» με την κλασική έννοια. Είναι το πρώτο αμερικανικό πλαίσιο που αποδέχεται ότι η Ρωσία παραμένει εκεί όπου βρίσκεται, ότι η Ουκρανία συρρικνώνεται και ότι η Δύση πρέπει να κλείσει έναν πόλεμο που δεν μπορεί – ή δεν θέλει – να χρηματοδοτεί επ’ αόριστον.
Οι ΗΠΑ το παρουσιάζουν ως «ρεαλισμό». Για την Ευρώπη, όμως, είναι η αρχή μιας γεωπολιτικής καταιγίδας που φέρνει νέους συσχετισμούς, νέα ρήγματα και νέες ευθύνες.
Το διακύβευμα
Αυτό που παίζεται δεν είναι απλώς το ουκρανικό μέλλον, αλλά η συνοχή της ίδιας της Ευρώπης. Το σχέδιο 28 σημείων κινείται σε τρεις άξονες:
• Πάγωμα γραμμών στα σημερινά μέτωπα.
• Δεσμεύσεις ουδετερότητας για την Ουκρανία – εκτός ΝΑΤΟ, με μειωμένο στρατιωτικό αποτύπωμα.
• Σταδιακή επανένταξη της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα, με αντάλλαγμα περιορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας.
• Για την Ευρώπη, αυτό μεταφράζεται σε κάτι απλό και βαρύ: η ήπειρος θα ζήσει για χρόνια με μια Ρωσία κυρίαρχη στην Ανατολή και μια Ουκρανία αποδυναμωμένη. Η ισορροπία ασφαλείας των τελευταίων δεκαετιών καταρρέει.
• Για πρώτη φορά από το 1945, ξένη δύναμη αλλάζει σύνορα στην Ευρώπη και το μόνο ερώτημα είναι αν η Ε.Ε. θα νομιμοποιήσει αυτό το τετελεσμένο ή αν θα το αμφισβητήσει – χωρίς αμερικανική ομπρέλα.
• Σε αυτό το σκηνικό, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της προεδρίας του ίσως και της ζωής του.
«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να αποτραπεί η Ρωσία να διαπράξει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε ένα διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, όπου ανακοίνωσε συνομιλίες με τους εταίρους της Ουκρανίας με επίκεντρο τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.
«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.
We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025
The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace.
We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work.
We are…
«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».
Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».
«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».
Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το "δεξί χέρι" του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων. Ήτοι μια αποστολή κυρίως στρατιωτική.
