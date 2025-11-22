Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Συνάντηση της Ε3 με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη για το ειρηνευτικό σχέδιο
Ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το σχέδιο τη Δευτέρα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικής, είπε ο Κόστα
Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.
Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.
Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.
«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».
