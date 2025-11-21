Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Ο Ερυθρός Σταυρός κόβει 3.000 θέσεις εργασίας περιορίζει τον προϋπολογισμό του, λόγω κόπωσης των δωρητών
Ο Ερυθρός Σταυρός κόβει 3.000 θέσεις εργασίας περιορίζει τον προϋπολογισμό του, λόγω κόπωσης των δωρητών
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα μειώσει τον προϋπολογισμό της για το 2026 κατά 17% στο 1,94 δισ. ευρώ
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού θα μειώσει τον προϋπολογισμό της για το 2026 κατά 17% στο 1,8 δισεκατομμύριο φράγκα Ελβετίας (1,94 δισεκατομμύριο ευρώ) και θα περικόψει 2.900 θέσεις εργασίας, ανέφερε η ΔΕΕΣ σε σημερινή δήλωσή της.
«Η χρηματοοικονομική πραγματικότητα μάς αναγκάζει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε κρίσιμης σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που την χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΕΕΣ Μιριάνα Σπολιάριτς έπειτα από συνεδρίαση της συνέλευσης του οργανισμού. Υπογράμμισε πάντως ότι «η ΔΕΕΣ παραμένει αποφασισμένη να επεμβαίνει στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, εκεί όπου λίγου άλλοι οργανισμοί μπορούν να επιχειρούν».
Οι προϋπολογισμοί για την αρωγή υφίστανται άνευ προηγουμένου μειώσεις καθώς οι δωρητές επικεντρώνονται τώρα στην άμυνα, πράγμα που αναγκάζει τις οργανώσεις ανθρωπιστικής δράσης να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις για το ποιον να βοηθήσουν εν μέσω πολλών συγκρούσεων και ρεκόρ εκτοπισμών πληθυσμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
«Η χρηματοοικονομική πραγματικότητα μάς αναγκάζει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις για να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε κρίσιμης σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που την χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΕΕΣ Μιριάνα Σπολιάριτς έπειτα από συνεδρίαση της συνέλευσης του οργανισμού. Υπογράμμισε πάντως ότι «η ΔΕΕΣ παραμένει αποφασισμένη να επεμβαίνει στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, εκεί όπου λίγου άλλοι οργανισμοί μπορούν να επιχειρούν».
Οι προϋπολογισμοί για την αρωγή υφίστανται άνευ προηγουμένου μειώσεις καθώς οι δωρητές επικεντρώνονται τώρα στην άμυνα, πράγμα που αναγκάζει τις οργανώσεις ανθρωπιστικής δράσης να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις για το ποιον να βοηθήσουν εν μέσω πολλών συγκρούσεων και ρεκόρ εκτοπισμών πληθυσμών.
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα