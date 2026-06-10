Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Νέα αναβολή για το Tesla Roadster
Νέα αναβολή για το Tesla Roadster
Η παρουσίαση του Tesla Roadster αναβάλλεται για ακόμα μια φορά και μεταφέρεται μέσα στον Αύγουστο με την εταιρία να ισχυρίζεται πως αυτή η απόφαση πάρθηκε ώστε να γίνει και επίδειξη του συστήματος προωθητήρων που έχει αναπτύξει η Space X και το οποίο θα μπορεί να ενσωματωθεί στο αυτοκίνητο.
Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το δεύτερης γενιάς Tesla Roadster εξακολουθεί να παραμένει μια υπόσχεση. Το αμιγώς ηλεκτρικό supercar που παρουσιάστηκε το 2017 με στόχο να επαναπροσδιορίσει τα όρια των επιδόσεων και να αποτελέσει τη νέα ναυαρχίδα της Tesla συνεχίζει να αντιμετωπίζει διαδοχικές καθυστερήσεις, με την πολυαναμενόμενη δημόσια επίδειξή του να μεταφέρεται εκ νέου για αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.
Όταν η Tesla αποκάλυψε το νέο Roadster, η παραγωγή του είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2020. Έξι χρόνια αργότερα, το μοντέλο δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί σε τελική μορφή. Ο Elon Musk είχε προαναγγείλει μια μεγάλη επίδειξη μέσα στο 2025, ενώ αργότερα είχε αναφέρει ότι η αποκάλυψη θα πραγματοποιούνταν την 1η Απριλίου του 2026. Η ημερομηνία πέρασε χωρίς κάποιο γεγονός, ενώ στη συνέχεια έγιναν νέες αναφορές για παρουσίαση τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου. Τίποτα από αυτά δεν υλοποιήθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που γνωρίζουν την πορεία του προγράμματος, η επίδειξη μεταφέρεται πλέον για τον Αύγουστο ή ακόμη αργότερα, με το Τέξας να θεωρείται η πιθανότερη τοποθεσία φιλοξενίας της εκδήλωσης.
Πιθανολογείται πως η νέα καθυστέρηση αποφασίστηκε προκειμένου να είναι έτοιμη για επίδειξη η τεχνολογία που σχεδιάζει να παρουσιάσει η Tesla σε συνεργασία με τη SpaceX. Πρόκειται για ένα σύστημα προωθητήρων ψυχρών αερίων (cold gas thrusters), το οποίο σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα αναφορές θα ενισχύει θεαματικά τις επιδόσεις επιτάχυνσης. Ο Musk έχει μάλιστα αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να επιτρέπει στο αυτοκίνητο ακόμη και στιγμιαία ανύψωση από το έδαφος υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Πηγές αναφέρουν ότι μηχανικοί της Tesla και της SpaceX πραγματοποίησαν στα τέλη Απριλίου μια πρώτη εσωτερική παρουσίαση της τεχνολογίας, γνωστής με την κωδική ονομασία A71. Παράλληλα, η εταιρεία φέρεται να εξετάζει την παραγωγή μιας ειδικής έκδοσης SpaceX του Roadster, η οποία θα αξιοποιεί το πλήρες πακέτο των προωθητήρων, καθώς και μιας πιο συμβατικής έκδοσης με ηπιότερα χαρακτηριστικά.
Παρά τον ενθουσιασμό που εξακολουθεί να προκαλεί το εγχείρημα, η πραγματικότητα είναι ότι το Roadster παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αλλά και πιο καθυστερημένα προγράμματα στην ιστορία της Tesla. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι που έχουν καταβάλει προκαταβολές για την κράτησή του εξακολουθούν να περιμένουν ένα αυτοκίνητο που, μέχρι σήμερα, δεν έχει ακόμη περάσει από τις υποσχέσεις στην παραγωγή.
Όταν η Tesla αποκάλυψε το νέο Roadster, η παραγωγή του είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2020. Έξι χρόνια αργότερα, το μοντέλο δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί σε τελική μορφή. Ο Elon Musk είχε προαναγγείλει μια μεγάλη επίδειξη μέσα στο 2025, ενώ αργότερα είχε αναφέρει ότι η αποκάλυψη θα πραγματοποιούνταν την 1η Απριλίου του 2026. Η ημερομηνία πέρασε χωρίς κάποιο γεγονός, ενώ στη συνέχεια έγιναν νέες αναφορές για παρουσίαση τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου. Τίποτα από αυτά δεν υλοποιήθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που γνωρίζουν την πορεία του προγράμματος, η επίδειξη μεταφέρεται πλέον για τον Αύγουστο ή ακόμη αργότερα, με το Τέξας να θεωρείται η πιθανότερη τοποθεσία φιλοξενίας της εκδήλωσης.
Πιθανολογείται πως η νέα καθυστέρηση αποφασίστηκε προκειμένου να είναι έτοιμη για επίδειξη η τεχνολογία που σχεδιάζει να παρουσιάσει η Tesla σε συνεργασία με τη SpaceX. Πρόκειται για ένα σύστημα προωθητήρων ψυχρών αερίων (cold gas thrusters), το οποίο σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα αναφορές θα ενισχύει θεαματικά τις επιδόσεις επιτάχυνσης. Ο Musk έχει μάλιστα αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να επιτρέπει στο αυτοκίνητο ακόμη και στιγμιαία ανύψωση από το έδαφος υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Πηγές αναφέρουν ότι μηχανικοί της Tesla και της SpaceX πραγματοποίησαν στα τέλη Απριλίου μια πρώτη εσωτερική παρουσίαση της τεχνολογίας, γνωστής με την κωδική ονομασία A71. Παράλληλα, η εταιρεία φέρεται να εξετάζει την παραγωγή μιας ειδικής έκδοσης SpaceX του Roadster, η οποία θα αξιοποιεί το πλήρες πακέτο των προωθητήρων, καθώς και μιας πιο συμβατικής έκδοσης με ηπιότερα χαρακτηριστικά.
Παρά τον ενθουσιασμό που εξακολουθεί να προκαλεί το εγχείρημα, η πραγματικότητα είναι ότι το Roadster παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αλλά και πιο καθυστερημένα προγράμματα στην ιστορία της Tesla. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι που έχουν καταβάλει προκαταβολές για την κράτησή του εξακολουθούν να περιμένουν ένα αυτοκίνητο που, μέχρι σήμερα, δεν έχει ακόμη περάσει από τις υποσχέσεις στην παραγωγή.
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