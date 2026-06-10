Νέα αναβολή για το Tesla Roadster

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση,εξακολουθεί να παραμένει μια υπόσχεση. Το αμιγώς ηλεκτρικό supercar που παρουσιάστηκε το 2017 με στόχο να επαναπροσδιορίσει τα όρια των επιδόσεων καισυνεχίζει να αντιμετωπίζει διαδοχικές καθυστερήσεις, με την πολυαναμενόμενη δημόσια επίδειξή του να μεταφέρεται εκ νέου για αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.Όταν η Tesla αποκάλυψε το νέο Roadster, η παραγωγή του. Έξι χρόνια αργότερα, το μοντέλο δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί σε τελική μορφή., ενώ αργότερα είχε αναφέρει ότι η αποκάλυψη θα πραγματοποιούνταν την 1η Απριλίου του 2026. Η ημερομηνία πέρασε χωρίς κάποιο γεγονός, ενώ στη συνέχεια έγιναν νέες αναφορές για παρουσίαση τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου. Τίποτα από αυτά δεν υλοποιήθηκε.Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που γνωρίζουν την πορεία του προγράμματος,ή ακόμη αργότερα, με το Τέξας να θεωρείται η πιθανότερη τοποθεσία φιλοξενίας της εκδήλωσης.Πιθανολογείται πως η νέα καθυστέρηση αποφασίστηκεΠρόκειται για ένα(cold gas thrusters), το οποίο σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα αναφορές θα ενισχύει θεαματικά τις επιδόσεις επιτάχυνσης. Ο Musk έχει μάλιστα αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογίαυπό συγκεκριμένες συνθήκες.Πηγές αναφέρουν ότι μηχανικοί της Tesla και της SpaceX πραγματοποίησαν στα τέλη Απριλίου μια πρώτη εσωτερική παρουσίαση της τεχνολογίας, γνωστής με την κωδική ονομασία A71. Παράλληλα, η εταιρεία φέρεται ναη οποία θα αξιοποιεί το πλήρες πακέτο των προωθητήρων, καθώς και μιας πιο συμβατικής έκδοσης με ηπιότερα χαρακτηριστικά.Παρά τον ενθουσιασμό που εξακολουθεί να προκαλεί το εγχείρημα, η πραγματικότητα είναι ότι το Roadster παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αλλά και πιο καθυστερημένα προγράμματα στην ιστορία της Tesla. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες ενδιαφερόμενοι πουεξακολουθούν να περιμένουν ένα αυτοκίνητο που, μέχρι σήμερα, δεν έχει ακόμη περάσει από τις υποσχέσεις στην παραγωγή.