Αίτημα για μετατροπή ποινής ετοιμάζει η Γκισλέιν Μάξγουελ – Τα απίστευτα προνόμια στη νέα φυλακή της
Ο διευθυντής του σωφρονιστικού καταστήματος είναι στην πράξη είναι ο γραμματέας της για τη σύνταξη της αίτησης, καταγγέλλει πληροφοριοδότης των Δημοκρατικών βουλευτών
Η Γκισλέιν Μάξγουελ, για πολλά χρόνια σύντροφος και έμπιστο πρόσωπο του Τζέφρι Έπσταϊν, φέρεται να προετοιμάζει «αίτηση μετατροπής ποινής» που θα υποβάλλει προς εξέταση στην κυβέρνηση Τραμπ.
Αυτό καταγγέλλει πληροφοριοδότης τον οποίο επικαλούνται οι Δημοκρατικοί στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων.
Η Βρετανίδα, κόρη του μεγιστάνα του Τύπου, Ρούπερτ Μάξγουελ, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για εγκλήματα που σχετίζονται με το τράφικινγκ. Τον Αύγουστο μετακινήθηκε στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα Μπράιαν στο Τέξας, το οποίο είναι μια φυλακή ελάχιστης ασφάλειας.
Στη νέα της φυλακή η Μάξγουέλ έχει προνομιακή μεταχείριση, υποστηρίζει ο πληροφοριοδότης.
Ο διευθυντής της φυλακής φέρεται μάλιστα να τη βοηθά «να αντιγράψει, εκτυπώσει και στείλει έγγραφα» για να υποστηρίξει την αίτησή της – στην πράξη είναι ο γραμματέας της, καταγγέλλει ο πληροφοριοδότης.
Μεταξύ άλλων η 63χρονη Βρετανίδα λαμβάνει «προσαρμοσμένα» γεύματα που «παραδίδονται προσωπικά» στο κελί της ενώ ο διευθυντής της φυλακής «κανονίζει προσωπικά» ιδιωτικές συναντήσεις για τη Μάξγουελ και τους επισκέπτες της. Οι επισκέψεις περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, την παροχή «ειδικού περιφραγμένου χώρου» για την άφιξη των επισκεπτών, καθώς και «μια ποικιλία από σνακ και αναψυκτικά για τους καλεσμένους της».
Ακόμη, προσθέτει ο Guardian, οι επισκέπτες της Maxwell είχαν επίσης το δικαίωμα να φέρουν υπολογιστές. Οι Δημοκρατικοί τονίζουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο «η Μάξγουελ να επικοινωνεί χωρίς έλεγχο με τον έξω κόσμο».
Τέλος, η Μάξγουελ έχει το δικαίωμα να παίζει με έναν σκύλο υπηρεσίας – ένα προνόμιο που «συνήθως δεν επιτρέπεται» – καθώς και ιδιωτική πρόσβαση στον χώρο άσκησης της φυλακής μετά το ωράριο λειτουργίας.
Δεν φαίνεται, λοιπόν, περίεργο που η Μάξγουελ φέρεται να λέει στην οικογένεια και σε φίλους ότι είναι «πολύ ευτυχισμένη» στη νέα φυλακή.
