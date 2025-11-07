Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Έκρηξη σε τζαμί που βρίσκεται μέσα σε σχολείο στην Ινδονησία - Δεκάδες τραυματίες στο νοσοκομείο
Αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει το σχολείο και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει επιτόπου
Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της έκρηξης στο σχολείο στην Κελάπα Γκάντινγκ της Βόρειας Τζακάρτας, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Ασέπ Εντί Σουχέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.
Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είναι 54, κάποιοι είναι τραυματισμένοι ελαφρύτερα και κάποιοι βαρύτερα, ενώ άλλοι έχουν υποστεί εγκαύματα.
Insiden ledakan terjadi di dalam masjid SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak dua siswa dikabarkan terluka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Polisi menemukan… pic.twitter.com/37zh6nMLmd— METRO TV (@Metro_TV) November 7, 2025
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν μια ειδική μονάδα της αστυνομίας στον τόπο της έκρηξης.
Η αστυνομία της Τζακάρτα δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού και το γραφείο του δημάρχου, η τοπική και η εθνική αστυνομία δεν ήταν προσβάσιμα.
🇮🇩 An explosion occurred at a mosque in the SMAN 72 school complex in Jakarta, Indonesia. According to police, approximately 54 people were injured, many of whom were hospitalized. Homemade explosives, a bulletproof vest, and firearms were found at the scene. pic.twitter.com/aKHQXk1JAv— Argonaut (@FapeFop90614) November 7, 2025
Τα ειδησεογραφικά δίκτυα KompasTV και MetroTV μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν αστυνομικούς να έχουν περικυκλώσει το σχολείο και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει επιτόπου. Εικόνες του τζαμιού πάντως δεν δείχνουν εκτεταμένες ζημιές.
Breaking News! Ledakan Terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading Jakarta Utarahttps://t.co/kkThHSI2dY— KOMPAS TV (@KompasTV) November 7, 2025
