Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία

Η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου που θα αντικαταστήσει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία -Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ γίνονται ισχυρότερες - Πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τον Κάθετο Διάδρομο που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα και θα καταλήξει στην Ουκρανία