Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Επεκτείνεται το μέτρο για δαπάνες έως 16.000 ευρώ σε εργασίες και υλικά ανακαίνισης - Μείωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο για πέντε έτη, με ηλεκτρονικές πληρωμές και νόμιμα παραστατικά
Με τη στεγαστική πίεση να αυξάνεται και το κόστος των υλικών να παραμένει υψηλό, επεκτείνεται για ακόμη ένα έτος το μέτρο της έκπτωσης φόρου για όσους πραγματοποιούν ανακαινίσεις ή ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών. Οι φορολογούμενοι που θα προβούν σε εργασίες το 2026, εξοφλώντας τις σχετικές δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, μπορούν να εξασφαλίσουν συνολική μείωση φόρου που φτάνει έως και τα 16.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται σε πέντε έτη, έως και το 2031.
Με την απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, παρατείνεται η ισχύουσα φορολογική ελάφρυνση που προβλέπει έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ ετησίως, για όσους προχωρούν σε ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους. Οι σχετικές δαπάνες κατανέμονται ισόποσα στα πέντε χρόνια, μειώνοντας αντίστοιχα τον φόρο εισοδήματος του δικαιούχου. Από το συνολικό ποσό των 16.000 ευρώ, έως το ένα τρίτο μπορεί να αφορά την αγορά υλικών (κουφώματα, μονώσεις, σωλήνες, βαφές), ενώ τα υπόλοιπα αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες (τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί).
Η παράταση του μέτρου στοχεύει στην ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών της χώρας.
